Tesla te gewoontjes? Ga voor de enige Lucid-occasion van Nederland

Tesla is met afstand de bekendste EV-bouwer van de Verenigde Staten. Amerika telt echter meer fabrikanten van elektrische auto’s. Denk aan Lucid, dat ook in Nederland actief is. Qua omvang zijn de twee niet te vergelijken, zo bewijst de schrale tweedehandsmarkt die slechts één Lucid-occasion telt.

Het betreft een Lucid Air. Deze luxesedan is het eerste model van het relatief jonge automerk. Lucid stelde ons ook al voor aan een SUV genaamd Gravity (die we eerder dit jaar tegenkwamen op de Autosalon van Genève). Daarnaast klinken er inmiddels geluiden dat het merk werkt aan een betaalbaarder model. Daarmee volgt het de Tesla-strategie (minus de Roadster) van een luxesedan (Model S) om de toon te zetten, gevolgd door een flinke SUV (Model X) om daarna met goedkopere modellen (Model 3 en Y) te komen.

Enige Lucid Air-occasion van Nederland

De enige Lucid-occasion van ons land staat te koop in Dronten. Het exemplaar komt uit 2023 en heeft pas 8.175 kilometer op de klok. De Air kent verschillende uitvoeringen en in dit geval gaat het om een zogeheten Pure, de instapvariant. Hij is voorzien van twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Met 487 pk sprint hij in 4 tellen van 0 naar 100 km/h. Vooral de actieradius van bijna 700 kilometer die hij uit het 92 kWh-accupakket haalt, is indrukwekkend.

(Afbeelding: Autowereld / Draeck Automobielen) (Afbeelding: Autowereld / Draeck Automobielen) (Afbeelding: Autowereld / Draeck Automobielen) (Afbeelding: Autowereld / Draeck Automobielen)

Voor de tweedehands EV wordt 79.900 euro gevraagd. Een flinke smak geld en de afschrijving lijkt nihil, aangezien een hagelnieuwe Lucid Air Pure vanaf 88.000 euro te koop is. Het ligt echter genuanceerder. Inmiddels is de Pure er enkel nog als achterwielaandrijver. Dit scheelt een elektromotor en dus kosten. Deze Lucid Air Pure-occasion had met zijn vierwielaandrijving nog een basisprijs van 115.000 euro. De luxe-EV kent dus wel degelijk een fikse afschrijving.

Unieke Tesla Model S-concurrent

Mocht je op zoek zijn naar een luxueuze EV-sedan? Dan is er inmiddels aardig wat keuze. Denk aan de BMW i5 en i7, Mercedes EQE en EQS, Lotus Emeya en natuurlijk de Tesla Model S. Een stuk unieker is deze Lucid Air-occasion. Eerder zochten we namelijk uit hoeveel Lucid-rijders Nederland telt en dat zijn er niet bijzonder veel. Jammer, want in de kern is het een zeer prettige auto. In onderstaande video zie je onze review van de Lucid Air Touring (één uitrustingsniveau boven de Pure).