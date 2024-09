Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de vernieuwde Jeep Wrangler

De Jeep Wrangler is vernieuwd. De wijzigingen zijn niet schokkend, maar voor ons reden genoeg om de sympathieke offroader samen te stellen met een duik in de prijslijst.

Wat is er nieuw? Als eerste valt de nieuwe grille op, die standaard wordt uitgevoerd met meer zwart rond de iconische zeven sleuven. Daarnaast is het aanbod rijassistenten weer up-to-date gebracht en zijn er nog meer airbags aan boord. Het belangrijkste nieuws is echter het nieuwe dashboard, met mooiere materialen en een 12,3-inch touchscreen. Het nieuwe infotainment heeft over-the-air-updates en via de 4G LTE WiFi-hotspot kunnen tot acht smartphones verbinding maken.

Motoren Jeep Wrangler

Op technisch vlak is eigenlijk niets veranderd. De Jeep Wrangler is er in Europa nog steeds alleen als 4xe, de plug-in hybrideversie. Dat is weinig reden tot klagen, want daarmee beschik je over een systeemvermogen van 380 pk en maar liefst 637 Nm koppel. Bijbehorende offroad-prestaties laten zich lastig in cijfers uitdrukken, maar het is in ieder geval genoeg voor een 0-100-sprint in 6,5 seconden. Tegelijkertijd bedraagt het gemiddelde brandstofverbruik slechts 3,5 l/100 km en kan je tot 52 km volledig elektrisch rijden.

Uitrustingen Jeep Wrangler

Het Europese uitvoeringenaanbod van de Jeep Wrangler bestaat uit de Sahara en de Rubicon. De ene is niet per se hoger gepositioneerd dan de ander. Het gaat vooral om de andere insteek. De Sahara is meer gericht op alledaags gebruik, terwijl de Rubicon zich nadrukkelijk richt op offroad-activiteiten.

Standaard zijn onder meer 18-inch velgen (17-inch voor Rubicon), leren bekleding, verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurverwarming, automatische airco, het hiervoor al genoemde nieuwe infotainmentsysteem en een compleet aanbod aan rijassistenten, ook voor in het terrein. De aanvullende offroad-uitrusting van de Rubicon bestaat uit onder meer een transmissie met aangepaste overbrengingsverhoudingen, een aangepaste eindreductie van de achteras, ontkoppelbare stabilisatorstangen en een aanvullende offroad-camera.

Prijzen Jeep Wrangler

Het prijskaartje blijft het minst leuke deel van het Jeep Wrangler-verhaal. In Nederland ben je 90.800 euro kwijt voor de Sahara en 94.100 euro voor de Rubicon. Ondanks de zuinige plug-in hybride aandrijflijn is de hoogte van dat bedrag nog steeds voor een groot deel te danken aan belastingen. De vanafprijs voor belastingen (netto catalogusprijs) is namelijk een nog best redelijke 66.989…

De Sahara is net wat ‘voordeliger’ en laat het offroad-karakter van de Wrangler ook al goed tot uiting komen, dus die moet het voor ons worden.

Exterieuraankleding

Fiat mag dan hebben aangekondigd geen grijze auto’s meer te leveren, bij Jeep zijn ze ook kleurrijk bezig. De standaardkleur voor de Wrangler is felrood. Wil je toch grijs, wit of zwart, dan kan dat ook, al is dat grijs zo licht dat het bijna wit is. Daarnaast heb je nog keuze uit een soort grijsblauw en een knalblauwe kleur. Welke keuze je ook maakt: het kost 1.095 euro extra. Het felrood en -blauw zijn wel kleurrijk, maar misschien wat érg fel van tint. Wij gaan voor grijsblauw. Voor de volledigheid: de Rubicon biedt keuze uit nog enkele grijstinten én donkerroze. Hoeveel klanten zouden die kleur bestellen?

De standaard 18-inch wielen kunnen we voor 990 euro inwisselen voor zwarte 20-inch exemplaren. Klein addertje onder het gras: voor die laatste moet je ook all-season-banden bestellen, wat de totale meerprijs op 1.365 euro brengt. Een offroad-model zoals de Wrangler hoort juist lekker veel rubber om de velg te hebben en ook los daarvan vinden we de standaardwielen mooier.

Dan is er ook nog keuze uit drie soorten dakpanelen. Standaard bestaat het dak uit drie delen: een stuk boven de bestuurder, een stuk boven de voorpassagier en een groot achterdeel. Optioneel is het Dual Top Pack (3.750 euro), waarbij een softtop onder de dakpanelen verscholen gaat. Voor 3.290 euro is er de Sky One-Touch Power Soft Top, een elektrisch bedienbaar cabriodak. Dan is het dak alleen niet meer in volledigheid afneembaar. Ook is het cabriodak in Nederland alleen te combineren met de grotere velgen en niet met de door ons gekozen carrosseriekleur. Tot slot is er de Mopar Sunrider Fliptop (990 euro), een klein opklapbaar cabriodakje in plaats van de voorste dakpanelen. Wij houden het bij het standaarddak.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt op gebied van aankleding niets te kiezen.

Pakketten en losse opties

In Nederland krijg je de Jeep Wrangler standaard al met alles erop en eraan, dus de resterende optielijst is kort. Je kunt nog kiezen voor beschermende Mopar-vloermatten (150 euro), het Dual Door Pack (portieren die uit twee delen bestaan, zie onder, handig als je deels open wilt rijden – 5.590 euro) en all-season-banden (375 euro). Wij vinken hiervan niets aan.

‘Onze’ Jeep Wrangler

In dat geval komt de totaalprijs van onze Jeep Wrangler Sahara op 91.895 euro. Dat is zeker niet weinig, maar je hebt dus wel standaard alle opties aan boord. Bovendien is het altijd nog goedkoper dan een Bronco, Land Cruiser, Defender of G-Klasse, om maar wat andere iconische offroaders te noemen…

