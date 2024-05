Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Toyota Land Cruiser in Nederland

Veel grote SUV’s met dieselmotor worden er niet meer in ons land geleverd. Toyota verkoopt zijn Land Cruiser echter wel als diesel in Nederland. De fabrikant maakt de prijs van de offroader bekend.

De Land Cruiser is er zelfs enkel als zelfontbrander in ons land. Onder de motorkap ligt een 2,8-liter viercilinder turbomotor die goed is voor 204 pk en 500 Nm aan koppel. De Toyota heeft een trekgewicht van 3.500 kilogram.

Prijs Toyota Land Cruiser in Nederland

Dat de Toyota Land Cruiser erg terreincapabel is, kwamen we eerder al achter. We reden de auto in de Schotse Hooglanden.

Het gaat om de bedrijfswagenversie, die zich de Land Cruiser Van noemt. De Nederlandse prijs daarvan bedraagt minimaal 71.400 euro, maar helaas is dat nog zonder bpm en btw. De fiscale waarde komt uit op 113.585 euro.

Voor dit geld krijg je de Professional-uitvoering met tal van 4×4-functies, veiligheidssystemen, leren bekleding, voorruitverwarming en nog veel meer. Wat die uitvoering niet heeft, zijn de ronde led-koplampen, two tone-carrosseriekleur en 18-inch lichtmetalen wielen. Die krijg je wel bij de First Edition. Voor de First Edition heeft een fiscale waarde van 119.298 euro.

Diesel

Vooralsnog is de Toyota Land Cruiser er enkel met de dieselmotor. Hier komt wel verandering in. Naar verluidt wordt de aandrijflijn in 2025 geëlektrificeerd. Dit betekent dat de dieselmotor hulp krijgt van een 48-volt starter/generator.