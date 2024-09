Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu de 1.000 pk sterke doodskist op wielen van John Cena

‘It is…. Joooohhhn Ceenaaaa!’, gevolgd door het nummer My Time Is Now. De showworstelaar en acteur weet wel hoe je een goede entree maakt. Ook weet hij wel wat echte stuurmansauto’s zijn. Zo heeft John Cena een Ultima Evolution in zijn bezit. Althans, nu nog. Het straatlegale circuitwapen wordt namelijk geveild.

De 47-jarige John Cena boekte rond de eeuwwisseling faam als showworstelaar. Nadien is hij ook gaan presenteren, acteren en zelfs rappen.

Ultima Evolution van John Cena te koop

Goed, terug naar zijn auto, want daar gaat het ons om. Het betreft een model van het Britse bedrijf Ultima Sports. Dit is bepaald geen kinderspeelgoed. De Evolution, die als kitcar of als complete auto te koop is, weegt slechts 950 kilogram, maar heeft een hele bult vermogen.

Er zijn meerdere smaken om uit te kiezen, maar het hoofdgerecht is altijd een V8 gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Om te beginnen is er de 6,2-liter V8. Deze LS-motor van Chevrolet produceert 486 pk. Niet gek voor een auto die nog geen ton weegt. Wil je een tandje meer? Kies dan de LS7-motor met maar liefst 7.000 cc slagvolume en ruim 700 pk.

Doodskist op wielen

Ben je echt levensmoe? Kies dan de 6,8-liter V8 met supercharger, de big daddy in de modelreeks. Vermogen? 1.034 pk! We helpen je graag nog eens herinneren dat dit apparaat nog geen 1.000 kilogram weegt. Voor John Cena was het alles of niets en dus koos hij voor deze krachtigste variant. Of Cena hem van de hand doet omdat hij erop is uitgekeken, of omdat deze pk-gewichtsverhouding de worstelkoning toch de stuipen op het lijf jaagt, is niet duidelijk. Zeker is wel dat hij hem uit de kreukels gehouden en dat an sich is al knap.

Met deze overdaad aan vermogen sprint het circuitmonster in slechts 2,3 seconden van 0 naar 60 m/h (96 km/h). De quater mile legt hij in slechts 9,2 seconden af. Dat is angstaanjagend snel. De topsnelheid is door de vertanding gelimiteerd op 386 km/h. Je moet het maar durven. De auto zelf is – ietwat oneerbiedig gezegd – niet veel meer dan een brute V8, een buizenframe en wielen. De auto zelf moet lijken op de Group C Le Mans-racers.

Veiling

Op de teller van de Ultima Evolution uit 2015 staan inmiddels 6.540 kilometer. Dat staat gelijk aan zo’n 313 ronden over de Nordschleife. Of John Cena al die kilometers er zelf op gezet heeft, is maar de vraag. Cena kocht hem immers van de eerste eigenaar. Nu wordt de auto geveild op de website Bring a Trailer. Het huidige bod bedraagt 80.000 dollar, maar er zijn nog vijf dagen te gaan. Nieuw kost een Ultima Evolution ‘ongeveer zoveel als een alledaagse BMW M3’, zo stelt het merk. Een kant-en-klare zal een aanzienlijk hogere prijs hebben.