A-segment keert terug: deze budget-EV’s kun je straks verwachten

De Volkswagen Up, Citroën C1 en Peugeot 108, ken je ze nog? Het is een aantal voorbeelden van modellen uit het A-segment dat de laatste jaren flink is uitgedund. Nu lijken de stadsautootjes een terugkeer te maken.

Dat is goed nieuws! Niet voor de die-hard petrolhead (het waren immers nooit de spannendste modellen), maar wel voor automobilisten met een kleine beurs. De wagentjes brengen je van A naar B en kosten niet al te veel. Ooit kocht je A-segmenters nieuw nog voor zo’n 10 mille. Die dagen liggen helaas ver achter ons.

Waarom het A-segment grotendeels verdween

De winstmarges op deze budgetauto’s waren klein. Met alsmaar strengere veiligheids- en milieueisen was het voor fabrikanten niet meer rendabel was om in het A-segment te opereren. De autootjes hebben vaak een eenvoudig benzinemotortje en zouden daardoor simpelweg te duur worden. Bpm drijft de prijs namelijk flink op. Dat voorkomen kan enkel met hybridetechniek, maar ook dat is te prijzig voor dit budgetsegment.

Nu lijkt het A-segment toch een comeback te maken, want er komen enkele zeer compacte nieuwkomers aan. Deze hebben niet langer een verbrandingsmotor, maar een elektrische aandrijflijn. Geen bpm dus? Nee, nóg niet. Momenteel betalen EV-kopers geen bpm, maar dat lijkt vanaf 2025 te veranderen.

Betaalbare elektrische auto’s op komst

Waar veel elektrische nieuwkomers in het B-segment opereren, maken nu ook meer en meer A-segment-EV’s hun opwachting. Hieronder enkele zeer compacte, elektrische auto’s die je de komende tijd kunt verwachten.

Leapmotor T03

Het Chinese Leapmotor en Stellantis slaan de handen ineen en komen binnenkort met budget-EV’s. De goedkoopste is de Leapmotor T03.

De A-segmenter komt met 37,3 kWh-accu en een 95 pk sterke elektromotor. De WLTP-actieradius bedraagt een bescheiden 265 kilometer. Dat stelt niet heel veel voor, maar met een prijskaartje van zo’n 20.000 euro zal hij ook niet heel veel kosten (voor een EV).

Volkswagen ID.1

Hoewel de Volkswagen Up uit productie is, krijgt hij wel een opvolger, zo zei ontwikkelingsbaas Kai Grünitz in een gesprek met Autovisie. Volgend jaar verschijnt de ID.2. Een B-segment EV van Polo-formaat die zo’n 25.000 euro moet kosten.

Later zal ook de kleinere ID.1 verschijnen, die rond de 20.000 euro moet kosten. “Is het moeilijk om op zo’n auto winst te maken? Zonder twijfel. Maar bij Volkswagen vinden we dat zo’n model er hoort te zijn, als instapper voor nieuwe, jonge Volkswagen-klanten”, vertelt Grünitz.

Hyundai Inster

De Hyundai Inster schurkt met zijn lengte van 3,82 meter tegen het B-segment, maar deelt zijn K1-platform met onder meer de Kia Picanto. Hij komt met een batterijpakket dat 42 kWh of 49 kWh aan opslagcapaciteit heeft. Het topmodel zou tot 350 kilometer ver moeten komen volgens de WLTP-meetmethode. Wat hij zal kosten, is nog niet bekend. Hieronder zie je onze eerste kennismaking met de Hyundai Inster.