Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe solid state-accu voor elektrische auto’s: 80% meer EV-range

Mercedes-Benz werkt samen met de Amerikaanse batterijontwikkelaar Factorial aan een nieuwe solid state-accu die de actieradius van elektrische auto’s drastisch verbetert.

Geen vloeibare, maar een vaste elektrolyt, dat is het grootste verschil tussen solid state-batterijen en de accu’s die je nu in EV’s vindt. Volgens velen zijn deze zogenaamde vastestofbatterijen de grootste doorbraak voor elektrische auto’s sinds de lithium-ion-accu.

Nieuwe solid state-batterij van Mercedes en Factorial

Twee grote voordelen van solid state-batterijen zijn dat ze lichter zijn en sneller opgeladen kunnen worden. Doordat ze minder wegen, zouden elektrische auto’s zuiniger rijden.

Daarnaast zijn de solid state-accu’s energiedichter, waardoor je met hetzelfde formaat accu een groter elektrisch bereik hebt. De energiedichtheid van de nieuwe accu die Factorial met Mercedes-Benz ontwikkeld heeft, is 405 Wh per kilogram. Volgens de fabrikant kan de actieradius van EV’s met deze batterij tot wel 80 procent toenemen.

Nieuwe EV-accu veiliger

Bijkomend voordeel is dat de solid state-accu’s minder risico op spontane ontbranding hebben dan sommige batterijen die nu in elektrische auto’s worden gebruikt, zo stelt Factorial. Een zorgelijk punt volgens veel EV-critici dat met deze solid state-batterij mogelijk verholpen wordt. Hopelijk komen dit soort extreme EV-branden in de toekomst niet meer voor.

Helaas blijken deze accu’s wat lastiger om te produceren. Factorial lijkt nu toch een methode te hebben gevonden die goed schaalbaar is en zegt dat de nieuwe EV-accu’s nog voor het einde van dit decennium toegepast kunnen worden in elektrische auto’s.