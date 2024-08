Deel dit: Share App Mail Tweet

Strenge EV-maatregelen na vernietigende brand: ‘Heksenjacht’

In Zuid-Korea is de nodige weerstand ontstaan tegen elektrische auto’s, nadat een EV in een parkeergarage plots vlam vatte met een vernietigende brand tot gevolg.

Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis en volgens lokale media raakten wel 880 auto’s beschadigd. Zo’n 1.600 huishoudens zouden zelfs dagenlang geen elektriciteit en water hebben gehad door de brand. De autoriteiten nemen nu strenge maatregelen die moeten voorkomen dat deze situatie zich nog eens voordoet.

Mercedes EQE brandt af in parkeergarage

Het drama voltrok zich enkele weken geleden in een Zuid-Koreaanse parkeergarage onder een appartementencomplex. Uit het niets begint een Mercedes EQE hevig te roken waarna hij vlam vat. Dit is uiteraard geen beste reclame voor het Duitse merk dat nu al moeite heeft zijn gestroomlijnde EV-modellen te slijten.

Op bovenstaande beelden is het hele tafereel te zien. De elektrische auto, die al enkele dagen op zijn plek stond, was op het moment des onheils overigens niet aan het laden.

EV-branden zeer moeilijk te blussen

Het heeft talloze brandweerlieden vele uren gekost om het vuur onder controle te krijgen. Meer dan 200 mensen moesten hun woning met spoed verlaten en 21 van hen zijn zelfs naar het ziekenhuis gebracht nadat zij de dikke rookwalmen hebben ingeademd.

In een reactie stelde Mercedes dat het nog onderzoekt welke batterij precies aan boord lag van de EQE. Dat is waardevolle informatie, aangezien met name NMC-accu’s heftig ontbranden en zeer lastig te blussen zijn.

Maatregelen tegen elektrische auto’s

Elektrische-autobranden worden door critici al gauw onder een vergrootglas geplaatst. Uiteraard zijn er ook genoeg brandstofauto’s in vlammen opgegaan, maar zomaar uit het niets? Het is vooral dit onvoorspelbare karakter van EV-branden waar mensen huiverig voor zijn.

De Zuid-Koreaanse overheid wil dergelijke situaties in de toekomst voorkomen en grijpt nu in. In Seoul wordt gewerkt aan een wet die verbiedt dat elektrische auto’s met een accu die voor meer dan 90 procent vol zit ondergrondse parkeergarages binnen mogen rijden. Daarnaast zou de wet, die eind september mogelijk al van kracht gaat, voorkomen dat EV’s in Seoul aan de snellader tot meer dan 80 procent kunnen laden. Mogelijk gaat dit zelfs voor álle laders gelden. Ook wordt met het idee gespeeld om fabrikanten te verplichten de herkomst van hun batterijen openbaar te maken.

‘Komt over als een heksenjacht’

Niet iedereen is blij met de plannen. Volgens Won-Sub Yoon, professor energiewetenschap aan de Sungkyunkwan University, komt dit meer over als een ‘heksenjacht’. Hij stelt dat het batterijpercentage geen leidende invloed is bij EV-branden. “Elektrische auto’s zijn al ontworpen om nooit volledig opgeladen te worden, zelfs niet als het dashboard ‘100 procent’ aangeeft. Het is niet bewezen dat batterijen een hoger brandrisico hebben als ze volledig zijn opgeladen.” Won-Sub Yoon is overigens niet van mening dat er níéts moet gebeuren. “Het is belangrijk om met passende maatregelen te komen na een goed overleg met experts.”