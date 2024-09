Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris krijgt voorrang bij Formule 1-team McLaren

Renstal McLaren geeft de kansen voor Lando Norris prioriteit in de Grote Prijs van Azerbeidzjan die zondag wordt verreden. De Brit heeft nog maar 62 punten achterstand op WK-leider Max Verstappen en het team wil voorkomen dat hij, zoals eerder op Monza, wordt gehinderd door zijn al net zo ambitieuze collega Oscar Piastri, de Australiër die in de andere auto van McLaren rijdt.

Piastri haalde Norris, die van poleposition was gestart, in de eerste ronde in. Beide coureurs streden na de eerste bandenwissels met elkaar waardoor de banden misschien wel te snel slechter werden en een tweede pitstop noodzakelijk was. Ferrari-coureur Charles Leclerc profiteerde daarvan door maar één stop te maken en de zege in Monza te grijpen.

McLaren-baas Andrea Stella mikt met zijn team ook op de constructeurstitel. Met slechts 8 punten achterstand op Red Bull kan komend weekeinde de koppositie worden veroverd. Maar Norris krijgt voorrang, liet Stella doorschemeren aan de BBC. “We zullen Lando steunen, maar we willen dat doen zonder al te veel afbreuk te doen aan onze principes. Het teambelang komt altijd op de eerste plaats. Sportiviteit is voor ons belangrijk in de manier waarop we racen. En dan willen we eerlijk zijn tegenover beide coureurs.”

“De manier waarop we de race in Monza ingingen opende de deur voor deze situatie”, vervolgde Stella. “We hebben goede gesprekken gevoerd. Ik zei tegen Oscar: ben je bereid om een overwinning op te geven? Hij zei: het is pijnlijk, maar als het nu het juiste is om te doen, dan doe ik het.”

Piastri staat vierde in de WK-stand.

ANP