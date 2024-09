Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook voor Nederland: elektrische auto met ‘901 kilometer range’

Meer en meer elektrische auto’s uit China vinden hun weg naar Nederland. Zo ook de Voyah Courage, die ruim 900 kilometer EV-range zou hebben. Dat is meer dan je in veel benzineauto’s op een volle tank rijdt. Toch ligt het iets genuanceerder.

Voyah is de premiumtak van het Chinese Dongfeng. Van Voyah rijdt in Nederland al de Free rond en recent maakten we kennis met de Dongfeng Box, een zeer betaalbare en rijk uitgeruste EV.

Voyah Courage op weg naar Europa

De Courage zal binnenkort aan de line-up worden toegevoegd. De elektrische SUV onder Voyah-vlag is in China al bekend als de Zhiyin. Hoewel de elektrische auto in zijn thuisland al onthuld is, is het doel van deze Voyah Courage om in meerdere markten aan te slaan.

Enkele designtrekjes zoals de donkere strip tussen de koplampen zijn herkenbaar als Voyah, maar echt onderscheidend is het ontwerp van de elektrische auto niet. De EV is qua formaat te vergelijken met de BMW iX3. De Courage is ruim 4,72 meter lang, 1,90 meter breed en een kleine 1,64 meter hoog. De wielbasis is 2,90 meter en de Voyah Courage weegt, afhankelijk van de uitvoering, tussen de 2.099 en 2.227 kilogram.

Voor de Europese markt moet de nodige informatie nog bevestigd worden, maar we laten ons voor nu even leiden door de specificaties van de Chinese Voyah Zhiyin. Die komt als achterwielaandrijver met 293 of 313 pk.

Elektrische auto met gigantische EV-range

Het 77 kWh-batterijpakket biedt tot 625 kilometer actieradius. Kies je voor het 109 kWh-accupakket, dan heb je tot 901 kilometer range tot je beschikking. Wow, dat is nog meer dan de Lucids van deze wereld. Ja, maar weet wel dat dit gemeten is met de Chinese CLTC-methode, die over het algemeen iets optimistischer is dan de in Europa gehanteerde WLTP-meetmethode.

Er is ook een dual motor-versie te krijgen, waarbij op zowel de voor- als achteras een 218 pk sterke elektromotor is geplaatst. Deze komt met de 77 kWh-accu. Als vierwielaandrijver daalt het bereik tot 570 kilometer. Wederom spreken we over CLTC-kilometers.

Laadspecificaties

Naast een indrukwekkende actieradius, biedt de Voyah Courage in China ook behoorlijke laadprestaties. Een 800 volt-boordnet stelt de elektrische auto in staat om zeer snel te laden. Het EV-merk spreekt over 515 kilometer actieradius die in slechts een kwartiertje bijgeladen kan worden. Wanneer de Courage voet op Nederlandse bodem zet, is nu nog niet bekend.