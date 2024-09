Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze spotgoedkope occasion is zuinig en van Japanse kwaliteit

Na je opleiding kreeg je je eerst baan vlakbij huis. De volgende stap in de loopbaan vraagt om onregelmatig woon-werkverkeer. Een eigen auto is ideaal, maar ja, dat wereldsalaris komt pas later. Door slim te kiezen kun je ook voor een klein budget best iets goeds kopen. Denk bijvoorbeeld aan deze spotgoedkope Mitsubishi Colt-occasion.

Eerste auto voor 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een eerste auto voor maximaal 1.000 euro. Afgelopen dinsdag stelden we je voor aan dit spotgoedkope tweedehandsje. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we komende donderdag en zaterdag schrijven.

Mitsubishi Colt (2004 – 2012)

Jahaaa, deze Colt is een Néderlands product, dat kunnen we niet van veel auto’s zeggen. Niettemin is de kwaliteit op Japans niveau. Je kunt prima met z’n vieren in de Colt zitten, zeker als hij een verschuifbare achterbank heeft. Handig is het door de airco gekoelde dashboardkastje, waarin prima een fles water past.

De Mitsubishi Colt stuurt mooi precies, schakelt lekker en is stevig geveerd. De 1,1 is vooral geschikt voor stadsverkeer, een 1,3 of 1,5 is beter geschikt voor stukken snelweg en rijdt dan nog vrolijk 1 op 14 á 15. In Almere staat bij een autobedrijf deze rijk uitgeruste 1,3 ‘Heartbeat’-occasion (2006, 222.000 km) voor 950 euro.

Aandachtspunten van de occasion

Als de motor van de Colt niet aanslaat, dan is vaak de kabel die onderlangs de accu loopt beschadigd door accuzuur. Dat is opnieuw te isoleren (tape…), maar het komt doordat de accu heeft gekookt, dus die is ook niet echt fris meer. Als de auto de sleutel niet herkent, werkt de reservesleutel in de regel wel gewoon. Dus… zorg dat je die ergens bij je hebt, bijvoorbeeld ergens verstopt onder het dashboard of zo. Of in je jaszak.