‘Familiegezicht keert bij sommige merken tot vervelens toe terug’

Autodesign is complexe materie. Dat is een open deur, ik weet het, maar er zijn nogal wat factoren waar lang niet iedereen zich van bewust is. Vorm volgt in mijn ideale wereld zoveel mogelijk de functie, maar toch kan dat niet honderd procent zo zijn. Er is ook nog zoiets als schoonheid. Met als ultiem voorbeeld wel de auto’s die tijdens het concours d’élégance van Pebble Beach weer lieten dat autodesign ware kunst kan zijn.