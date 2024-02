Deel dit: Share App Mail Tweet

Solide Duitse occasion voor 5.000 euro, dit is een goede optie

Je auto is belangrijk voor je. Die zegt veel over je stijl en goede smaak en zo… ja, status, precies! Daarom wil je een aansprekend Duits merk, introductie overbodig. Alleen… ja, je hebt niet het budget voor een imposante limo’, dus… wordt het een van deze drie degelijke Duitse occasions voor 5.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare Duitse occasion voor 5.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke Duitse tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Mercedes-Benz A-klasse niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Mercedes-Benz A-klasse (2004 – 2011)

Dit is de tweede generatie van de A-klasse, maar net als zijn voorganger is dit geen enorm succes geworden. Dat zit ‘m in zijn totale vorm, die afwijkt van zowel andere ’Benzen’ als zijn grootste concurrenten. Het gekke is de hoge vloer en daardoor hoge instap, maar de afstand vloer-zitting is gewoon, net als bij lage auto’s. Die zitpositie vraagt gewenning, maar hij is verder wel comfortabel, vooral bij een wat rustiger rijstijl. De A-klasse is wel lekker ruim, dat geldt ook voor de bagageruimte. Een A170 rijdt zo’n 1 op 12, een A200 ook zo ongeveer.

Bij een autobedrijf in Maren-Kessel staat een A200 Elegance Automaat (2006, 142.000 km) voor 4.999 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Check bij aankoop of de reservesleutel aanwezig is èn werkt! De contactsleutels laten het nog wel eens afweten en dat zijn dure grappen. De bevestiging van de poelie van de waterpomp kan loslopen, dan valt ook meteen de V-snaar eraf. Direct stoppen en oplossen, want de motor loopt heet en de accu wordt niet geladen. De startmotor, maar ook het relais daarvan laten het wel eens afweten. Zo’n relais is geen ramp, maar een startmotor is wel een duur ding.