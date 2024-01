Deze degelijke Duitse occasion koop je voor 5.000 euro

Deel dit: Share App Mail Tweet

Je auto is belangrijk voor je. Die zegt veel over je stijl en goede smaak en zo… ja, status, precies! Daarom wil je een aansprekend Duits merk, introductie overbodig. Alleen… ja, je hebt niet het budget voor een imposante limo’, dus… wordt het een van deze drie degelijke Duitse occasions voor 5.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke Duitse tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Audi A3 niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Audi A3 (2003 – 2012)

Een A3 heeft een mooi sportief ‘randje’. Prima wegligging, fijne besturing, goede, stevige stoelen, maar de nogal harde vering staat het comfort natuurlijk wel in de weg. Daar moet je van houden, natuurlijk, zo’n Audi is in alle gevallen een heel bewuste keuze. Een sportonderstel is uiteraard keihard geveerd, moet je dat willen?

Het interieur is best netjes en achterin onverwacht ruim. Met een normale 1,6 rij je zo maar 1 op 14. Er is volop aanbod, maar ook oudere A3’s zijn nog steeds heel gewild, zeker een gaaf exemplaar. Kijk eens bij de zwarte 1,6 Ambiente (2005, 167.000 km) die voor € 4.950 bij een autobedrijf in Harderwijk staat. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Storing in het dashboard veroorzaakt ook dat de motor niet wil starten, het kàn ook alleen een relais zijn. De individuele bobines per cilinder gaan wel eens stuk, dan slaat direct ook een zekering door. Dit kan zo maar vier keer terugkomen. Het is niet gek een reserve-bobine mee te nemen in het dashboardkastje.

De S-Tronic automaat is storingsgevoelig. De koppelingsplaten zijn rond de 100.000 km aan vervanging toe en het twee-massa-vliegwiel kan voor diverse storingen zorgen. Meer weten over de techniek van de Audi A3? Lees hier alles in de koopwijzer.