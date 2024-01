Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 elektrische cabrio’s kan je (binnenkort) kopen

Wie een SUV, hatchback of sedan wil rijden heeft flink wat elektrisch aanbod om uit te kiezen. Voor liefhebbers van cabrio’s is het vinden van een elektrische auto nog lastig. Desondanks zijn er al wel cabrio’s met een accu in de bodem.

Een van de bekendste elektrische cabrio’s is de Tesla Roadster, de allereerste auto van het merk. Een nieuwe Roadster is nog niet in productie. Het model laat naar verluidt nog even op zich wachten en lijkt geen roadster meer te zijn.

Vijf elektrische cabrio’s

We kijken naar wat al wel mogelijk als je een nieuwe elektrische cabrio wil kopen. Deze auto’s kan je (binnenkort) bestellen.

1. Fiat en Abarth 500e Cabrio

Zowel de Abarth als Fiat 500e zijn te koop met een softtop die elektrisch naar achteren schuift. De elektrische cabrio is als Abarth een echt leuke stuurmansauto, zo laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De Fiat 500e Cabrio is te bestellen vanaf 32.990 euro. Voor de Abarth met softtop betaal je minimaal 41.490 euro.

2. Mini Electric Cabrio

Met de elektrische versie van de Mini Cabrio ben je hoe dan ook uniek. Er worden slechts 999 exemplaren van het model gebouwd, waarvan 30 bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Het prijskaartje bedraagt 62.990 euro.

Van de dertig zijn er in ieder geval nog twee te koop. Zowel een BMW-dealer in Apeldoorn als Schiedam heeft een nieuw exemplaar staan.

3. Carice TC2

Van de Carise TC2 heb je wellicht nog nooit gehoord. Het is een elektrische cabrio die in Nederland gebouwd wordt. De auto weegt 590 kilogram, heeft 200 kilometer aan range (als Standard Range) en heeft een 54 pk elektromotor.

Het prijskaartje van de elektrische cabrio ligt op 53.854 euro. Hier lees je alles over de Carice TC2.

4. MG Cyberster

MG komt dit jaar nog met de Cyberster naar Nederland. Het is een échte elektrische cabrio die eruit ziet als een roadster. Mede dankzij het zware 77 kWh accupakket zal het geen lichtvoetige roadster zijn, maar meer een sportieve GT. In onderstaande video vertellen we je alles over de MG Cyberster.

Wat de MG Cyberster kost, is nog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws. Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

5. Polestar 6

De MG Cyberster zal een flinke voorsprong op de Polestar 6 hebben. De elektrische cabrio, gebaseerd op de Precept, zal namelijk zo’n twee jaar later op de markt komen dan de MG. Ook de prijs van deze auto is nog onbekend. Onderstaande foto is van het conceptmodel.