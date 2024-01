Deel dit: Share App Mail Tweet

Hier kan je de nieuwe Audi Q7 aan herkennen

Audi trekt het doek van een vernieuwde Audi Q7. De tweede generatie krijgt nog een facelift.

Ook in 2019 werd het model al vernieuwd. Ten opzichte van dat model zijn er geen gigantische wijzigingen.

Audi Q7 facelift

De neus van de Audi Q7 is in vergelijking met zijn voorganger anders. Zo is het bumperwerk wat scherper, zijn de koplampen iets anders getekend en heeft de Q7 een andere grille. Ook heeft de Q7 nieuwe achterlichten.

Zowel de lichtunits aan de voorkant van de als aan de achterkant van de Audi Q7 hebben instelbare lichtsignatuur. Zo kan je zelf bepalen hoe de verlichting van je auto eruitziet. Er zijn vier opties voor de verlichting.

De koplampen zijn optioneel Matrix led met Audi-laserlight. Dit betekent dat je tot 70 kilometer per uur een lasermodule zorgt voor meer licht op het wegdek. Ook zouden je ogen minder vermoeid worden van het licht. Het licht wordt automatische gedimd als de camera van je Audi Q7 een tegenligger of andere weggebruiker opmerkt. Deze techniek zagen we eerder al op de Audi SQ8.

Verder breidt Audi de optielijst uit met nieuwe wielen en kleuren voor de Q7. Wat aandrijflijnen betreft, verandert er niets. Al zien we de plug-in hybrides (nog) niet terug op de internationale prijslijst. De Nederlandse prijzen zijn vooralsnog onbekend.