Dit automerk blijft wereldwijd het populairst

Veel artikelen gaan over de opmars van de Chinese auto-industrie. Niet vreemd, want de Oosterse fabrikanten zorgen voor opschudding van de markt. Desondanks blijft een automerk heer en meester als het om verkoopcijfers gaat. Ook in 2023 was Toyota het populairst.

Sterker nog, het merk heeft afgelopen jaar een recordjaar gedraaid in Europa. Niet eerder verkochten de Japanners zoveel auto’s op ons continent.

Toyota Motor Corporation bestaat natuurlijk uit meer dan enkel het automerk Toyota. Zo vallen ook Lexus en Daihatsu onder het concern.

Het automerk Toyota is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de verkoopcijfers. Het populairste merk verkocht in 2023 bijna 9,5 miljoen auto’s. Lexus verkocht er nog eens meer dan 800.000. De twee merken samen zijn al goed voor exact 10.307.395 auto’s. Wereldwijd werden er 790.441 Daihatsu’s verkocht.

De top 3

Toyota blijft dus wereldwijd de bestverkochte fabrikant en het populairste automerk. Volkswagen heeft een goede tweede plek te pakken met een verkoopcijfer van niet minder dan 9,24 miljoen. Op de derde plek staat Hyundai Motor Company met merken als Hyundai, Kia en Genesis. De Koreanen verkochten in 2023 7,32 miljoen auto’s.

De top drie van bestverkopende automerken wereldwijd wordt dus nog gedomineerd door vertrouwde merken. Of dat zo zal blijven, is de vraag.