Dik en dun veilig in de auto door nieuwe gordels

Sinds de komst van gordels zijn auto’s een stuk veiliger geworden. Echter, een gebruikelijke gordel is niet voor iedereen perfect. Fabrikant ZF maakt nu een riem die zich aanpast aan je postuur. Van ballerina tot bodybuilder, iedereen veilig(er) in de auto.

Gebruikelijke gordels trekken strak in geval van een crash, of als je te hard aan de riem trekt. Nieuwe auto’s hebben soms gordels die al straktrekken voor een crash plaatsvindt. Hierdoor is er geen of minder ruimte tussen de riem en je lichaam en wordt letsel voorkomen. Hoeveel letsel ruimte tussen de riem en je lichaam kan opleveren, lees je hier.

Nieuwe gordels

Nieuwe gordels zijn dus al beter, helemaal als het een SLL-riem is. Die spant niet ineens aan, maar in twee stappen.

De nieuwe riem van ZF presteert nog beter in een crash dat de SLL. Ze noemen het de MSLL-riem, dat staat voor multiple switchable load limiter. Dit betekent simpelweg dat de riem gedurende een crash de spanning aan kan blijven passen. Hierdoor neemt het letsel dat je kan krijgen door de riem af.

Een groot voordeel van deze gordel is dat hij verschillend reageert op aan de hand van gewicht. Zo wordt komen er minder krachten op het lichaam van iemand van 70 kilogram te staan dan op iemand van 100 kilogram. Je lichaam wordt in geval van een crash niet harder afgeremd dan nodig.

2030

Momenteel wordt de nieuwe techniek nog niet toegepast in auto’s, maar dit gaat in de toekomst wel veranderen. EuroNCAP gaat immers per 2030 strengere eisen stellen aan de gordels van auto’s.

Deze nieuwe gordel is overigens niet de enige ontwikkeling van ZF. Ze zijn ook bezig met verwarmde riemen waarmee je tot 15 procent verder elektrisch kan rijden.