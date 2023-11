Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je een Nissan Juke (niet) als occasion moet kopen

Goed, een middenklasse MPV of SUV is natuurlijk lekker ruim en praktisch, maar je wilt niet in zo’n ‘dertien in een dozijn’-occasion rijden. Lekker anders, lekker onderscheidend, zoals je zelf bent, maar ja, ehhh… wel goeie kwaliteit en betaalbaar, in aanschaf en in gebruik!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een occasion voor maximaal 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een eigenwijze tweedehands auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Nissan Juke niets? Kijk dan naar de occasion van dinsdag en aankomende zaterdag.

Nissan Juke (2014 – 2019)

Bij de eigenwijze Juke bestaan maar twee mogelijkheden: je vindt ‘m helemaal geweldig of absoluut verschrikkelijk, een tussenweg bestaat niet. Opmerkelijk is dat veel Jukes juist door vrouwen worden gereden. Voorin zit je in de Nissan Juke als een vorst, achterin is het voor volwassenen wat aan de krappe kant.

De bagageruimte van de Nissan Juke houdt met 354 liter inhoud ook niet over. De veerwegen zijn relatief lang en mede daardoor rijdt hij best comfortabel. Een 1,2 is sterk genoeg en doet het ook juist fijn in combinatie met een automaat. Daarmee kom je gemiddeld uit rond 1 op 14 met de occasion. Wij zouden kiezen voor de blauwe 1,2 Connecta (2017, 55.000 km) bij een dealer van een ander merk, in Vlaardingen, voor 14.999 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een motor die onder het rijden afslaat, kan worden veroorzaakt door een losse turboslang en lekkage in de inlaat. Dat lijkt erger dan het is, maar moet natuurlijk wel worden gemaakt. Een kapotte nokkenassensor laat het motorstoringslampje branden, maar de motor van de Nissan Juke blijft wel lopen.

Een lege batterij in de sleutel maakt dat niet alleen de portieren niet op afstand openen, maar de motor start ook niet. Daarvoor bestaat een noodgreep. De automatische transmissie van de Nissan Juke is storingsgevoelig en vaak is vervanging van heel de automaat de enige oplossing.