Betaalbare stationwagen is ruime, betrouwbare en zuinige occasion

Op zoek naar een deugdelijke occasion? Dan is de Toyota Auris iets voor jou. De ruime stationwagen is een betrouwbare occasion gebleken, die je nu ook nog eens voor niet al te veel geld oppikt.

De Toyota Auris verscheen in 2007 als hatchback op de markt. In dit artikel bespreken we echter de tweede generatie, die sinds 2012 op de markt is en er ook als stationwagen kwam.

Toyota Auris als betrouwbare occasion

Japanners hebben zich al vaker bewezen als schier onverwoestbare auto’s. Denk aan deze ruime MPV die uitblinkt in zijn betrouwbaarheid en je al vanaf zo’n 3.000 euro op de kop tikt.

Ook de Toyota Auris is haast niet stuk te krijgen. Het enige vaker voorkomende kwaaltje is volgens De Wegenwacht een loszittende stekker van het accupakket dat de hybride bij zich draagt. Dit wil ook weleens voorkomen bij de Prius, waarmee de Toyota Auris de nodige componenten deelt. Al met al een uitermate betrouwbare occasion.

Veilige tweedehands auto

Daarbij komt dat het een fantastische gezinsauto is. Zo kun je in de kofferbak 530 liter aan bagage kwijt. Genoeg voor de gemiddelde kinderwagen. Je kroost heeft op de achterbank ook niets te vrezen. De Toyota Auris scoorde in 2013 erg goed tijdens de Euro NCAP-crashtests. De veiligheidsrating voor kinderen aan boord bedraagt 84 procent en voor volwassen inzittenden zelfs 92 procent.

Wel werd toen de hatchbackvariant getest. Maar, zo zegt de testorganisatie, gebaseerd op de Euro NCAP-data kan eenzelfde mate van veiligheid verwacht worden van de stationwagenuitvoering. Ook de Touring Sports, zoals de Japanners de stationwagen noemen, is dus een veilige occasion.

Verbruik van de Toyota Auris Hybrid

De kosten aan de Toyota zullen niet torenhoog zijn. Dankzij zijn betrouwbaarheid is de kans klein dat je regelmatig naar de garage moet voor dure reparaties, en ook het brandstofverbruik zal niet voor een persoonlijk faillissement zorgen. Onder de kap heeft de occasion een 1,8-liter viercilinder gekoppeld aan een elektromotor. Samen leveren deze een bescheiden 136 pk en blijft het verbruik volgens de fabrikant beperkt tot bijna 1 op 28.

Toyota-rijders geven aan dat het verbruik van de occasion in de praktijk een beetje tegenvalt en je meer aan zo’n 1 op 18 moet denken. Nog altijd niet verkeerd. Met name in stadsverkeer zal de hybride zuinig zijn, waar de elektromotor een groot deel van de aandrijving voor zijn rekening neemt.

Prijs van de occasion

De hybride was populair onder leaserijders. Omdat veel van die contracten inmiddels ten einde zijn gekomen, worden veel Toyota’s nu als tweedehands auto aangeboden op de verkoopsite Gaspedaal.nl. We zien exemplaren met minder dan 160.000 kilometer op de klok aangeboden worden vanaf 13.000 euro. Voor een fractie meer vind je overigens ook deze Japanse (en dus betrouwbare) SUV.