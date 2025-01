Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse BMW-occasion uit 2010 heeft pas 75 kilometer op teller

Wij moesten het ook twee keer lezen, maar het staat er echt: deze BMW 3-Serie uit 2010 (een 330i van de E90-generatie) heeft pas 75 kilometer gereden. De eerste eigenaar biedt hem nu aan als occasion.

De term ‘fabrieksnieuw’ wordt te pas en te onpas gebruikt om gepoetste tweedehandsjes aan te prijzen. Ook in deze advertentie komen we het begrip tegen, maar hier is het gebruik ervan meer dan terecht. Het lijkt er immers op dat de eerste eigenaar de BMW 3-Serie vijftien jaar geleden van de dealer naar huis heeft gereden, om hem vervolgens nooit meer aan te raken.

Bijzonder samengestelde 3-Serie

Bijzonder is de samenstelling van dit exemplaar. De meeste 3-Series van de E90-generatie zijn in het zwart, grijs of zilver afgeleverd, maar deze is in het Karminrot besteld. Goede keuze! Binnenin de occasion vinden we geen leer, maar simpele bekleding van stof.

Qua motorisering is deze 330i een van de dikste benzineuitvoeringen, met enkel de geblazen 335i en beresterke M3 hoger op de ladder. Onder de kap ligt BMW’s N53B30, een atmosferische 3,0-liter zes-in-lijn die 272 pk levert. Dit vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen gestuurd.

BMW 330i E90-occasion nog in perfecte conditie

De BMW is als een tijdscapsule. De lak is nog in perfecte conditie, de koplampen zijn glashelder en het interieur is loepzuiver. Ook onder de kap ziet er nog spic en span uit. De vraag is of de BMW nu, na jarenlang amper te hebben bewogen, nog net zo goed rijdt als hij eruit ziet.

Maar goed, dat moet je helemaal niet willen. Er zullen weinig E90’s zijn in de wereld met een lagere tellerstand, dus dat zou zonde zijn. Wil je dit kunststuk op wielen in huis halen, dan moet je diep in de buidel tasten. De verkopende partij in Alkmaar vraagt er 37.500 euro voor. Klinkt als een flinke som geld, maar het zou ons niets verbazen als deze nagenoeg nieuwe 330i ooit nog meer waard wordt.

