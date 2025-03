Deel dit: Share App Mail Tweet

Powerstation als occasion: Alpina B3 3.3 vs. Ford Mondeo ST220

Op Blue Monday zit de halve wereld in zak en as, omdat de winter nog twee maanden duurt, van de goede voornemens niks meer over is en de eerste feestdagen pas weer in april zijn. De remedie is simpel. Breng een blauwe maandag met dit duo door: de Alpina B3 3.3 en Ford Mondeo ST220.

In eerste instantie valt de kennismaking met de ST220 een beetje tegen. Zijn 226 pk sterke Duratec-V6 trekt nog steeds als een turbine en zorgt voor een mooie lineaire versnelling, maar wordt bij het stoplicht natuurlijk verslagen door de eerste EV die ernaast komt staan.

Indrukwekkend onderstel Ford Mondeo

Daarbij laat de krachtbron niet heel duidelijk van zich horen. Hij zoemt weliswaar van ingehouden woede, maar maakt zich nooit eens echt kwaad. Nog altijd indrukwekkend is zijn onderstel, dat voor een keurige balans tussen comfort en sportiviteit zorgt.

In snelle bochten blijft de voorwielaangedreven Mondeo bovendien opvallend neutraal. Het is alsof de magiërs op de ontwikkelingsafdeling van Ford een verdwijntruc hebben uitgehaald, want onderstuur is in geen velden of wegen te bekennen.

Dat er uit zijn middentunnel een pook omhoog steekt, doet ons even perplex staan. Een handbak verwacht je niet meer in een auto als deze. En omdat ‘onze’ Mondeo uit 2002 stamt, heeft hij slechts vijf versnellingen. Een jaar later introduceerde Ford een transmissie met een verzet meer.

Alpina B3 hoger op de statusladder

De Alpina B3 3.3 staat net een paar treetjes hoger op de premiumladder dan de Mondeo. Hij schreeuwt zijn status niet van de daken, maar laat hier en daar wel hints vallen. Zijn blauwe lak is er een van en zijn twintigspaaks wielen – die eigenlijk best op die van de ST220 lijken – zijn een tweede.

Dat op het kofferdeksel Alpina staat, zal medeweggebruikers weinig zeggen. Die denken gewoon dat er een vertegenwoordiger in wintersportkleding voor ze rijdt. Om de goudkleurige striping van de B3 kan echter niemand heen. De kriskrassende lijnen liggen als een ceintuur om zijn middel.

De soundtrack van de Alpina is gelaagd, met een wonderschone klankkleur en zowel lage als hoge tonen. Boven in het toerenbereik begint de B3 knoerthard te snerpen, zoals alleen een BMW met een atmosferische zes-in-lijn dat kan. Wat een sensatie! En wat een snelheid ook!

Sneller dan de Ford Mondeo ST220

Op papier zit de Alpina slechts 0,8 seconden sneller op 100 km/h dan de Ford, maar voor ons gevoel liggen de twee mijlenver uit elkaar. De B3 voelt explosiever aan, waarschijnlijk door zijn monumentale koppel van 335 Nm, dat eerder vrijkomt dan de 280 Nm van de Mondeo.

Stoffen bekleding in de Alpina B3

Zijn vijftraps automaat is daarbij uitstekend bij de les. De Switchtronic is met de hand te schakelen, maar dat wil je liever niet, aangezien de bediening met twee onhandige, sponzig aanvoelende knopjes achter het stuur gebeurt.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Bijna schokkend is dat de Alpina niet is uitgerust met leren bekleding, maar gestoffeerde stoelen heeft met zo’n goedkope jaren negentig-print erop. Dat we in iets bijzonders op pad zijn, zien we aan de donkerblauwe meters in het instrumentenpaneel en de genummerde plaque op het plafond.

Ford Mondeo is vele malen ruimer

We stappen terug in de ST220 en bemerken ineens hoe plastiekerig zijn binnenste eigenlijk oogt. De Alpina is ontegenzeggelijk van een ander niveau, met mogelijk het beste dashboard ooit ontworpen: dat van de BMW 3-serie E46.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Heeft de Ford nog een voordeel? Jazeker. Want in vergelijking met de Mondeo is de B3 akelig krap van binnen. Op de achterbank zitten langere mensen al snel met de knieën in de nek en ook de inhoud van de kofferbak is relatief beperkt, met in de basis 435 liter en 1.345 liter met de rugleuningen van de tweede zitrij neergeklapt. De ST220 biedt wat dat betreft een stuk meer ruimte, met minimaal 540 en maximaal 1.700 liter.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Doet dat de meter doorslaan in het voordeel van de Ford? Nee. Hij is een fijne GT en een praktische reisauto, maar mist beleving. We worden er niet hebberig van en dat gevoel krijgen we bij de Alpina wel. Die stopt verboden gedachten in ons hoofd. Gedachten aan diefstal en het nooit meer terugbrengen van de contactsleutel. Want de B3 3.3 Touring is een heerlijkheid.