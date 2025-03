Deel dit: Share App Mail Tweet

Afschrijvingsknallers! Bentley Flying Spur vs. Volkswagen Phaeton

Dat de Bentley Continental Flying Spur op deze pagina rood ziet vanbinnen, heeft niks te maken met de smaak van de eerste eigenaar, maar met ingehouden woede. Hij is van automobiele adel, dus hoe durven we hem te vergelijken met een burger, een Volkswagen Phaeton!

Zouden ze bij Volkswagen de ironie van de naam Phaeton inzien? Want in de Griekse mythologie liep het met Phaëton niet al te best af. De zoon van zonnegod Helios nam zijn vaders zonnewagen mee, maar het lukte hem niet om de vurige trekpaarden Aethon, Eoüs, Phlegon en Pyroïs onder controle te houden. Ze sloegen op hol, scheerden rakelings langs de aarde en creëerden zo de woestijnen.

Volkswagen Phaeton roemloos ten onder

Om te voorkomen dat de hele planeet in vlammen zou opgaan, besloot Zeus in te grijpen. De oppergod gooide een bliksemschicht naar Phaëton, waardoor die laatste uit de zonnewagen viel, terechtkwam in de rivier Eridanos en stierf. Op zijn graf staat: ‘Hier ligt Phaëton, de menner van zijn vaders wagen. Hij was te klein en stortte neer, zijn waagstuk was te groot.’

Het is alsof de oude Grieken de Volkswagen Phaeton zagen aankomen, want ook die waagde zich aan een klus die hij niet aankon, waarna hij roemloos ten onder ging. Het verhaal van de Duitse luxelimousine is er een van hoogmoed en een spectaculaire val. De ontwikkeling van de Phaeton kostte Volkswagen meer dan een miljard euro. Op ieder exemplaar dat werd verkocht, verloor het merk zo’n 28.000 euro.

In Azië verkocht de Phaeton redelijk, maar in Europa speelde het imago van Volkswagen als volumemerk hem parten. Daarbij zal het ook niet hebben geholpen dat hij eruitzag als een uit de kluiten gewassen Passat, met zowel voor- als achterop een kneiter van een VW-logo. De Phaeton was zonder twijfel een technologisch hoogstandje, maar deed gewoon te weinig moeite om dat over te brengen.

Bentley Continental Flying Spur is langer

Dat zijn interieur net zoveel joie de vivre uitstraalt als Angela Merkel besef je pas echt als je van de Volkswagen in de Bentley stapt. De algehele lay-out is nagenoeg hetzelfde, met op sommige plekken zelfs gelijke knoppen, maar in de Continental Flying Spur oogt het allemaal veel speelser. Misschien nóg wel hoogstaander ook, omdat werkelijk ieder oppervlak is bekleed met leer.

De Continental Flying Spur staat op hetzelfde D1-platform als de Volkswagen Phaeton, de Bentley Continental GT en de Porsche Panamera. Met zijn lengte van 5,3 meter is hij echter maar liefst 25 centimeter langer dan de Volkswagen. Zwaarder is-ie ook: bijna 400 kilo. Al is zijn gewicht van 2.475 kilo in de huidige EV-markt niet eens zo gek.

Twinturbo W12 met verbruik van 1 op 5,8

Bentley heeft recent zijn 6,0-liter twinturbo W12 met pensioen gestuurd. De huidige Bentley Flying Spur is alleen nog leverbaar met een hybride V8 en dat heeft ten minste één groot voordeel. Deze Continental Flying Spur, de eerste generatie, is namelijk zó onzuinig dat we iedere keer als we willen wegrijden bang zijn voor een blokkade door Extinction Rebellion. Zijn officiële NEDC-verbruik is 1 op 5,8.

Daar staat tegenover dat de twaalfcilinder een monument van een motor is, met al vanaf 1.600 tpm karrevrachten koppel, die de Bentley verrassend rap uit de startblokken laten schieten. Nooit heb je dat luie, lomige gevoel van de Volkswagen Phaeton, want de Bentley Continental Flying Spur hangt verbluffend fel aan het gas. Dat de W12 daarbij machtig brult, is een aangename bonus.

Volkswagen Phaeton is een witte raaf

De Continental was een goudmijn voor Bentley, dat door het enorme verkoopsucces van het model kon besluiten om de Mulsanne te schrappen en zonder opvolger te laten. Met de Volkswagen Phaeton gebeurde hetzelfde. Hij werd in 2016 na vijftien jaar uit het modellengamma van Volkswagen gehaald als een van de meest verliesgevende auto’s ooit.

Bentley Flying Spur is groots en ontzagwekkend

We kunnen ons dus voorstellen dat ze in Wolfsburg de Volkswagen Phaeton liever vergeten. Hij is een kostbare voetnoot in de geschiedenis van Volkswagen; de witte raaf onder de witte raven. En daarom kunnen we er eigenlijk alleen maar hebberig van worden, hoe groots en ontzagwekkend de Bentley Continental Flying Spur ook is.