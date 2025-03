Deel dit: Share App Mail Tweet

Sportcoupé voor 20.000 euro: Ford Mustang GT vs. Nissan 350Z

Op papier zijn de Nissan 350Z en Ford Mustang GT opvallend goed te vergelijken. Beide hebben rond de 300 pk, een handbak en achterwielaandrijving. Ook zijn beide sportcoupés ongeveer even oud en kosten ze nagenoeg hetzelfde. Maar welke occasion doet het hart sneller kloppen?

De eerste indruk van de Nissan 350Z is bijzonder goed. Zelfs met bijna twee ton op de klok wekt-ie een meer dan solide indruk. Cruisend over de A73 spoort de coupé kaarsrecht. In combinatie met zijn zesde versnelling maakt dat de Nissan tot een bijzonder prettige reisgenoot op de snelweg. De 350Z doet dan ook aan als een prettige GT.

Nissan 350Z biedt serieuze hardware voor behapbare prijs

Het interieur is een knusse omgeving om te verblijven en de grote, verwarmde en elektrisch verstelbare sportstoelen zitten uiterst comfortabel. Bovendien is deze occasion uitgerust met stuurwielbediening voor de audio en cruise control. Ook krijg je een Bose-geluidssysteem, waar zelfs audiofielen niets meer aan hoeven te verspijkeren. Net als in de 240Z prijken in de 350Z drie metertjes (oliedruk, voltage en een instelbaar schermpje) op het dashboard. Deze uitvoering is daarnaast voorzien van een visco-sperdifferentieel en gesmede, 18-inch Rays-wielen met daarachter goudoranje Brembo-remklauwen. Serieuze hardware.

Hoewel de besturing niet zo direct is als je van een sportcoupé zou verwachten, zit er een prettig gewicht in. Bovendien is hij wel nauwkeurig te plaatsen. Het onderstel is nog altijd zeer stevig, maar niet te hard. Rol- en duikbewegingen weet de Nissan moeiteloos tegen te gaan, terwijl korte oneffenheden vakkundig worden gedempt. Het voelt zo verfijnd, dat we even onder het rokje gluren om te checken of het wellicht om een aftermarket schroefset gaat. Maar het lijkt wel degelijk de originele veer-dempercombinatie te zijn.

Ford Mustang GT biedt maximale beleving met zijn V8

In de Mustang GT is de beleving totaal anders. Het onderstel is veel minder geraffineerd. Ford koos ervoor om de kosten te drukken door gebruik te maken van een starre achteras. Het moest immers een betaalbare coupé blijven (in het bpm-vrije Amerika kostte hij nieuw zo’n 25.000 dollar). Een ongewone keuze, zeker voor een sportauto. Anders dan de Nissan helt de muscle-car veel meer over in de scherpere doordraaiers.

De GT probeert dit enigszins te beperken met twee stabilisatorstangen, waar de basis-V6 enkel zo’n stang aan de voorzijde heeft. De besturing is minder scherp en het onderstel voelt weker aan dan bij de 350Z. Opmerkelijk genoeg is de Mustang enkele kilo’s lichter dan de 350Z, maar het voelt andersom. Gelukkig maakt de brullende V8 in deze occasion een hoop goed. Op het eerste oog lijkt 305 pk uit 4,6 liter aan slagvolume niet heel denderend, maar al bij de eerste tik op het gaspedaal worden die twijfels weggenomen. De Mustang spuit met een rotgang vooruit.

Ford Mustang GT Nissan 350Z Prijs € 19.890,- € 18.345,- Nieuwprijs (bouwjaar) ca. $25.000,- (VS, 2007) € 50.045,- (2006) Tellerstand 93.748 km 191.209 km Aangeboden door FMS Automobielhandel, Castenray Autobedrijf Koos Pellegrom, Waardenburg Top snelheid 233 km/h 250 km/h Acceleratie 0-100 km/h 5,4 s 5,9 s Gemiddeld verbruik 13,1 l/100 km 11,4 l/100 km Motor V8, 4.606 cc V6, 3.498 cc Max. vermogen 305 pk / 6.000 rpm 280 / 6.200 rpm Max. koppel 434 Nm / 4.500 rpm 363 Nm / 4.800 rpm Transmissie 5-traps handgeschakeld 6-traps handgeschakeld Massa leeg 1.465 kg 1.545 kg *Alle gegevens zijn fabrieksgegevens.

Het acceleratievermogen in combinatie met die bekende V8-roffel wekt ontzag en tekent een gigantische glimlach op ons gezicht. Aan deze mate van beleving kan de Nissan niet tippen. Dankzij de 420 Nm is terugschakelen slechts een keuze. Niet nodig, wel leuk. Zeker met het opvallend strak schakelende pookje waarmee je de vijfbak bedient. De pook in deze Mustang-occasion voelt vrijwel gelijk aan die in de Nissan, al is de versnellingspook in de 350Z altijd gekoppeld aan een 3,5-liter V6. Maar welke van de twee wint deze tweestrijd? Dat zie je in bovenstaande video en lees je in het Autovisie Magazine.

