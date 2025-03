Deel dit: Share App Mail Tweet

Allerslechtste racegame ooit komt terug: wordt het een hit?

Het ontwikkelen van een computerspel kost doorgaans honderdduizenden euro’s en heel veel tijd. Behalve bij Big Rigs. Het budget voor de in 2003 uitgekomen racegame was 15.000 dollar. Het resultaat: het allerslechtste spel ooit. En daar wordt nieuw leven in geblazen.

Ja, ook wij weten dat het bijna 1 april is. Echter, daar lijkt het in dit geval niet om te gaan. Big Rigs wordt namelijk vermeld in Steam, een platform waar online spellen te koop zijn. De releasedatum? Het tweede kwartaal van 2025.

Waarom de allerslechtste racegame ooit?

Hoe slecht was Big Rigs: Over The Road Racing? Om te beginnen stond op de verpakking van de racegame dat je als speler moest vluchten voor de politie, maar in het hele spel was geen politie te zien. Daarbij kon je met een vrachtwagen een helling oprijden zonder verlies van snelheid en door bomen en bruggen rijden was geen probleem. Dat was zelfs in 2003 extreem slecht en dit is nog maar een klein deel van de kritiek.



Big Rigs: Over the Road Racing comes to Steam in Q2 2025 https://t.co/N4SdzmFnC2 pic.twitter.com/p3RurzMi0Y — Wario64 (@Wario64) March 22, 2025

Zo kreeg je bij het winnen van een race de tekst: ‘You’re winner’ in beeld. Tja, Google Translate bestaat pas sinds 2006 en hoewel de oorsprong voor deze racegame in Californië ligt, werd Big Rigs verder ontwikkeld in Oekraïne.

Het spel heeft zelfs een prijs ontvangen voor slechtste computerspel. Waarom keert dit terug? Daar hebben wij ook geen antwoord op. Vooralsnog lijk het erop dat Big Rigs: Over The Road Racing in zijn oude hoedanigheid terugkomt. Het is niet ondenkbaar dat door zijn slechte reputatie de racegame juist een hit wordt. Nog één keer ervaren hoe slecht het echt was! Wil je echt digitaal racen? Kies dan gewoon voor Assetto Corsa. Zelfs achterin de Tesla Model Y zijn de spellen beter dan Big Rigs.