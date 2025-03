Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW’s familie-occasion nu voor de helft van de nieuwprijs

Duitse stationwagens hebben het altijd goed gedaan in ons land en daar zijn goede redenen voor. Ze hebben een reputatie voor degelijkheid, sportief rijgedrag en styling. Maar is een BMW F31-occasion de moeite waard?

Nou, over het algemeen wel. BMW gaf de zesde generatie van de 3-serie een scala van verschillende motoropties mee. Zo hadden de benzineversies drie, vier of zescilinders met vermogens van 136 tot 431 pk. De dieselopties kwamen in smaakjes variërend van 116 tot 313 pk. Sinds 2016 kreeg de F31 (de touring van de F30) ook twee hybride-modellen, met 204 en 292 pk respectievelijk.

Stuurmansauto

Op het gebied van techniek is deze occasion een verstandige keuze. De krachtige prestaties zijn er dus, maar in onze koopwijzer van een paar jaar geleden vertelde we al dat het comfort en de efficiëntie er ook zijn. BMW gaf juist daar extra aandacht aan, toen deze generatie werd gemaakt.

In vergelijking met zijn Mercedes en Audi-concurrenten heeft deze 3-series ook een speelser karakter. Dat komt voornamelijk doordat deze occasion standaard achterwielaandrijving heeft.

De pijnpunten van deze BMW-occasion

Eigenlijk is er maar één pijnpunt van deze BMW: de distributieketting. Dit is bij latere modellen grotendeels verholpen, maar de versies met de N47-motor hebben last van dit probleem.

Bij sportief rijgedrag kan het krukastandwiel, met zijn scherpe tanden, de ketting beschadigen of vernielen. Het enige wat er dan op zit is om de hele ketting te vervangen. Pas er bij aankoop dus goed op dat deze ketting in goede staat, of onlangs vervangen is. Anders preventief vervangen.

Verder kan de F31-occasion, zonder goed onderhoud, problemen met lekkende olie en/of de turbo krijgen. Ook hier geldt: de techniek blijft bij goed onderhoud doorgaans lang heel. Gelukkig is die lekkende olie meestal te verhelpen met een nieuwe kleppendekselpakking.

Via Gaspedaal.nl hebben we de occasion uit de foto’s gevonden. We hebben hierbij voor een 320i automaat gekozen met 184 pk. De catalogusprijs van deze BMW was in 2018 nog 49.323 euro, maar nu mag hij voor 22.900 euro weg. De 3-serie heeft verder 113.815 km op de teller en komt uit 2018.

