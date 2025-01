Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe MG ZS – niet meer elektrisch?

De nieuwe MG ZS is niet langer een volledig elektrische auto. Wat voor aandrijflijn heeft hij dan wel? En wat kost hij? Tijd voor een duik in de prijslijst.

De nieuwe MG ZS is net als het eerste model een SUV in het B-segment. Het design is een evolutie, maar onderhuids is een groot verschil. De volledig elektrische aandrijflijn is vervangen door een hybride. Daarom blijft het ‘oude’ elektrische model gewoon nog leverbaar naast de nieuwe ZS. Er staan nu dus twee modelgeneraties in de showroom. In de loop van dit jaar verandert dat waarschijnlijk, als de volledig nieuwe MG ES5 – vermoedelijk onder diezelfde naam – naar Europa komt.

Motoren MG ZS

De nieuwe MG ZS is dus altijd een hybride en voor de aandrijflijn is er ook maar één variant. Een 1,5-liter viercilinder benzinemotor zorgt samen met een elektromotor voor 197 pk en maar liefst 465 Nm. De ZS sprint in 8,7 seconden naar de 100 km/u en haalt de 168 km/u. Belangrijker: het gemiddelde verbruik bedraagt exact 5,0 l/100 km (1 op 20, WLTP).

Uitrustingen MG ZS

Er zijn drie uitrustingsniveaus: Standard, Comfort en Luxury. Die eerste beschikt over onder meer 16-inch stalen velgen met zwarte aerodynamische wieldoppen, halogeenkoplampen, extra getinte ramen achter, verwarmbare buitenspiegels, 12,3-inch digitaal instrumentarium, zwarte stoffen bekleding, 10,25-inch centraal touchscreen, automatische airco en de gebruikelijke rijassistentiesystemen.

De Comfort breidt dat uit met 17-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, keyless entry, met leer bekleed stuurwiel, een 12,3-inch centraal touchscreen en een audiosysteem met extra luidsprekers. Tot slot maakt de Luxury het aanbod compleet met 18-inch lichtmetalen wielen, met echt leer bekleed stuurwiel, zwarte kunstleren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stuur- en stoelverwarming (voorin) en een 360-gradencamera.

Prijzen MG ZS

Nu wordt het vreemd, want de modelpagina op de website van MG vermeldt andere prijzen dan de configurator. Over de vanafprijs zijn beide het eens: 28.850 euro. Upgraden naar de Comfort brengt volgens de configurator geen meerprijs met zich mee. Met de Luxury klimt de prijs wel op, naar 31.150 euro. Volgens de modelpagina is dat echter de prijs van de Comfort en kost de Luxury 33.150 euro. We gaan ervan uit dat de modelpagina correct is, want dat zou het meest logisch zijn.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de nieuwe MG ZS geleverd in wel erg basic wit. Voor 650 euro mag je kiezen uit zwart, twee grijstinten, helder rood of blauw en donkergroen.

Interieuraankleding

Het interieur is daarentegen altijd zwart…

Pakketten en losse opties

…en losse opties of accessoires zijn er geheel niet. Je keuze voor het uitrustingsniveau bepaalt dus volledig wat je wel en niet aan boord hebt.

‘Onze’ MG ZS

Daarmee varieert de prijs van een nieuwe MG ZS dus tussen de 28.850 euro voor het basismodel tot 33.800 euro voor het topmodel met een niet-standaard carrosseriekleur. Bij gebrek aan visualisaties in de configurator delen we hieronder nog wat algemeen persbeeld.

