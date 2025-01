Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche Taycan breekt record driften op ijs

Het wereldrecord driften met een elektrische auto op ijs is verbroken door Porsche-instructeur Jens Richter in een Taycan. Hij legde 17,503 kilometer dwars af.

De recordpoging vond 14 januari plaats op een ijsmeer in het Finse Levi. Op het ijs is een cirkel gemaakt met een diameter van 59 meter. De cirkel werd 132 keer rondgegaan.

Record driften op ijs met een elektrische auto

De drift van Richter was in totaal 17,503 kilometer lang. De instructeur deed er 46 minuten over en overstijgt het vorige record dat stond op 14.809 kilometer flink.

Overigens geldt het record van Richters enkel voor elektrische auto’s op ijs. De langste drift ooit volgens Guinness World Record is in handen van BMW. Met een BMW M5 werd meer dan 370 kilometer dwars afgelegd.

Desondanks blijft het record driften van de Porsche Taycan knap en het levert natuurlijk mooie plaatjes op.