Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onopvallende snelle auto is gebruikt voor kunstroof Drents Museum

De Ford Transit en Audi RS 6 komen vaker bij Opsporing Verzocht terug omdat ze gebruikt zijn voor criminele doeleinden. Bij de kunstroof in het Drents Museum is echter een andere onopvallende, doch snelle auto gebruikt.

Als je de afgelopen dagen niet onder een hunebed hebt geleefd, dan weet je ongetwijfeld al van de roof af. Bij het Drents Museum werd in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari om 03.45 uur ingebroken. Drie dieven maakten meerdere archeologische stukken buit.

De auto die gebruikt is tijdens de kunstroof Drents Museum

De auto die gebruikt werd bij de kunstroof in het Drents Museum is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen. Na de kunstroof is de auto brandend teruggevonden. De eigenaar van de auto was enkel WA-verzekerd en heeft een inzamelingsactie op touw gezet voor een nieuwe auto.

Om wat voor een auto ging het dan? Een grijze Volkswagen Golf. Geen gebruikelijke uitvoering of GTI, maar een GTD. De auto uit 2010 heeft een 2,0-liter viercilinder dieselmotor die goed is voor 170 pk. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 8,1 seconden. Dat is niet heel snel, al bedraagt de topsnelheid wel 220 km/h. Dat is veel hoger dan andere Golfs van hetzelfde bouwjaar. Zo heeft een gebruikelijke 1.4 benzine een topsnelheid van 172 km/h. Enkel de veel sportievere Golf V GTI kan slechts 18 km/h harder.

De auto is met de originele kentekenplaat P-343-RL en een gestolen kentekenplaat K-813-BK gezien. De politie is nog op zoek naar informatie (over de route) van de vluchtauto die de criminelen voor de kunstroof in het Drents Museum gebruikten.

Meer over de kunstroof lees je bij onze collega’s van De Telegraaf.