Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze tweedehands circuitauto’s mag je gewoon over straat

Online vind je talloze kant-en-klare circuitauto’s zoals deze BMW 1-serie en Austin Mini 1000. Beide zijn voorzien van een kenteken, want dat bespaart je de investering in een trailer en trekauto. Maar waar moet je op letten als je een track-ready occasion wil kopen? Dat vertellen we je in deze video.

Hoewel het leuk en leerzaam is om zelf in de weer te gaan met gevlochten remleidingen, racegordels, sleepogen en wat al niet, is het eenvoudiger (en meestal goedkoper) wanneer een ander dat al voor je heeft gedaan. Het zijn veelal BMW E36’s die we op de tweedehandsmarkt tegenkomen. De Dreier vormt met zijn goede rijeigenschappen, betrouwbare aandrijflijn en grote onderdelenvoorraad een solide basis, zo weten wij uit ervaring. Maar wij zochten iets originelers.

Austin Mini 1000-occasion als circuitauto

Dat vonden we in de vorm van deze Mini. Laat je niet foppen door de Britax-Cooper-livery op deze gele badeend. Dit is géén Cooper, maar een simpelere Austin Mini 1000 uit 1982. In de jaren tachtig en een groot deel van de zeventiger jaren rolden überhaupt geen Cooper-uitvoeringen van de band.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

In het neusje ligt dan ook een 1,0-liter vierpittertje die een schamele 42 pk levert. Niet veel, zelfs niet bij een leeggewicht van 620 kilogram. Tijdens een trackday ben je niet meer dan een rijdende chicane en dus zouden wij al gauw een zoektocht starten naar een gretiger 1.275 cc-blokje uit de Cooper S.

Deze occasion is uitgerust met straffere Bilstein-dempers die samenwerken met de rubberen veerelementen waarmee de Mini’s van weleer geleverd werden. Dit stugge onderstel in combinatie met zijn directe stuurgedrag zorgen voor dat befaamde go-kartgevoel. Een term die door de marketingafdeling van het huidige Mini tot in den treure wordt uitgevent, maar hier wel degelijk op zijn plaats is. Wel is het aan te raden een volledige rolkooi, serieuze kuipstoelen en een raceharnas te installeren voordat je hier écht het circuit mee opgaat.

BMW 1-serie klaargemaakt voor de MaxLease Cup

In de BMW-occasion hoeft dat niet. Die is namelijk al volledig geprepareerd voor het circuit. Met onder meer een FIA-gekeurde Wiechers-rolkooi, professionele kuipstoel met vierpuntsharnas, brandblussysteem en aluminium vloerplaten is deze ombouw van een andere orde. Over deze ombouw is dan ook grondig nagedacht. De 1-Serie is namelijk helemaal geprepareerd voor de gloednieuwe MaxLease Cup waarin binnenkort met 120i’s van de E87-generatie geracet zal worden. Het is een toegankelijke en relatief betaalbare raceklasse waarbij het niet zozeer draait om de dikte van je portemonnee, maar om je vaardigheden als bestuurder.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Elke deelnemer aan deze Cup is verplicht zijn 120i met een aantal voorgeschreven onderdelen uit te rusten. Denk naast de bovengenoemde aanpassingen ook aan HAWK-remblokken, sleepogen aan de voor- en achterkant, een lichtgewicht koppeling en vliegwielset, hardere bussen in de draagarmen en een led-regenlicht aan de achterzijde. Daarnaast behoort een Neomax R-schroefset van Silver’s Suspension tot de standaarduitrusting.

Zelf een circuitauto bouwen

Al deze aanpassingen komen uiteraard met een prijs. Voor deze BMW wordt bijna drie keer zoveel gevraagd als voor de Mini. In eerste instantie is dat even schrikken, maar het prijskaartje dat aan de 1-Serie hangt, behoeft enige nuance. Je kunt immers ook al voor véél minder dan 25 mille aan de start van de MaxLease Cup verschijnen. De organisatie biedt namelijk voor iets meer dan 8.000 euro een onderdelenpakket aan met daarin alle benodigdheden om je 120i track-ready te maken.

Zelf hoef je alleen nog een 1-Serie te regelen, waarna het sleutelen kan beginnen. Voordeel is dat gebruikte 120i’s inmiddels erg betaalbaar zijn. Je tikt ze al voor minder dan 5.000 euro op de kop. Even de armen uit de mouwen steken en je hebt een circuitauto om mee te racen.

Met dank aan Caspers.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.