Deel dit: Share App Mail Tweet

Facelift BMW iX: krachtiger dan ooit en nu met mega actieradius

Na meer dan vier jaar is de BMW iX een facelift ondergaan. De elektro-SUV uit München is nu sterker dan ooit en biedt een indrukwekkende actieradius.

Oeps, zeiden we SUV? BMW spreekt liever over een SAV, wat staat voor Sports Activity Vehicle. Lekker eigenwijs.

Wat is er nieuw?

Qua uiterlijk hoef je niet zulke ingrijpende veranderingen te verwachten als de vernieuwde Tesla Model Y heeft doorgemaakt. Wel zien we dat het front een beetje is gewijzigd. Het patroon in de nieren heeft plaatsgemaakt voor diagonale lijnen. Bij het nieuwe topmodel zijn stoerdere, horizontale lijnen in de grille getekend. Ook komt de topuitvoering met zwarte spiegelkappen en exclusieve 22-inch wielen.

Daarnaast wordt het topmodel standaard geleverd met de zogeheten Iconic Glow, waarbij de buitenrand van de nieren oplicht. Tja, je moet ervan houden. Over verlichting gesproken: de lichtunits zelf zijn ook opnieuw ontworpen en huisvesten andere verlichtingselementen. Vink je het M Sportpakket Pro aan, dan zijn de koplampen en achterlichten verduisterd.

Verdere wijzigingen zien we bij de voor- en achterbumper, die nu voor een groter deel in carrosseriekleur zijn gespoten. Er is overigens ook een aantal nieuwe lakkleuren om uit te kiezen.

Ook het interieur krijgt een sportiever sausje wanneer het M Sportpakket is geselecteerd. Waar hebben we het dan over? Denk aan stoelen met verbeterde zijdelingse steun, meer donkere tinten en een driespaaks sportstuur (anders dan het tweespaaks stuur dat we van de iX kenden).

Nieuwe aandrijflijnen

Allemaal relatief kleine wijzigingen. De echte veranderingen vinden onderhuids plaats. Alle aandrijflijnen zijn namelijk geüpgraded. Sterker nog, de motoriseringen die BMW eerst aanbood (xDrive40, xDrive50 en M60), zijn verleden tijd. De keuze bestaat nu uit xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. BMW voert deze nieuwe modelaanduidingen omdat de prestaties er bij elke versie op vooruit zijn gegaan

BMW iX xDrive45 met veel grotere accu

De BMW iX xDrive45 is het nieuwe instapmodel. Deze uitvoering levert nu 408 pk en is daarmee maar liefst 82 pk sterker dan de xDrive40 van weleer. Met dat extra vermogen kost de 0 tot 100-sprint nog maar 5,1 seconden. Dat is een volle seconde sneller dan voorheen.

De Duitsers spreken over nieuwe batterijceltechnologie in de xDrive45. Dat, tezamen met de tot 94,8 kWh toegenomen accucapaciteit, zorgt voor een WLTP-actieradius van 602 kilometer. Snelladen kan nu tot 175 kW (dit was eerst 150 kW).

BMW iX xDrive60 met actieradius tot 701 kilometer

Eén trede hoger op de ladder staat de 544 pk sterke xDrive60. Dankzij een enorme accu met een capaciteit van 109,1 kWh haalt deze uitvoering nu tot maximaal 701 kilometer range volgens de WLTP-meetmethode. Laden aan de DC-paal kan met maximaal 195 kW. Opmerkelijk, want de xDrive50 die hij opvolgt wist 200 kW aan te tikken tijdens het snelladen.

BMW iX M70 xDrive met 659 pk en 1.100 Nm koppel

De M60-uitvoering van voorheen is vervangen voor een nieuw topmodel genaamd M70. Met 659 pk en maar liefst 1.100 Nm koppel is dit met afstand de krachtigste variant. BMW claimt een 0 tot 100-tijd van 3,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/h.

De M70 xDrive haalt een maximaal WLTP-bereik van 600 kilometer. Anders dan de xDrive45 heeft hij daarvoor een 108,9 kWh-accupakket voor nodig.

Prijs van de vernieuwde BMW iX

Een xDrive45 koop je vanaf zo’n 86.000 euro. Die prijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten en de registratiekosten. Voor de xDrive60 betaal je net geen ton en voor de M70 xDrive wil BMW minstens 131.413 euro hebben. De levering start in maart.