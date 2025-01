Deel dit: Share App Mail Tweet

Populairste auto van Nederland ziet er nu totaal anders uit

In Nederland gingen vorig jaar ruim 19.000 nieuwe Tesla Model Y’s over de toonbank. Geen enkele andere auto kwam daarbij in de buurt. Ondanks de sterke verkoopcijfers, heeft het Amerikaanse EV-merk nu een ingrijpende facelift doorgevoerd.

Dat is opmerkelijk, want over het algemeen zijn fabrikanten terughoudend met het wijzigen van verkooptoppers. Never change a winning team, luidt het gezegde immers.

Wat is er nieuw aan de Tesla Model Y?

Maar die change is er wel degelijk. Wat direct in het oog springt, is de vernieuwde verlichting. Voorop zien we een doorlopende ledbalk die sterk doet denken aan de Cybercab. Lager in de bumper zitten de lichtunits verstopt die het dim- en grootlicht voeren.

Tesla gaat dus mee in de trend van de doorgetrokken lichten. Ook achterop zien we nu één brede lichtbalk. Het bijzondere is dat je eigenlijk naar een reflectie kijkt. De daadwerkelijke lichtstrip zit verscholen achter het kofferkleprandje. Verder valt op dat het kenteken naar beneden is verhuisd. Eerder zat het nummerbord nog op de kofferklep en nu zit hij op de bumper daaronder gemonteerd.

Efficiënter dan voorheen

Tesla-engineers hebben er daarnaast aan gewerkt de Model Y, die nu enkele centimeters langer is, nog gestroomlijnder vorm te geven. De bumpers, de kofferbakklep en de nieuwe wielen zijn efficiënter ontworpen. Dankzij deze aerodynamische upgrades zou het verbruik zijn gedaald van 16,9 naar 15,3 kWh per 100 kilometer (op de 20-inch Helix 2.0-wielen).

Wat de exacte specificaties zijn, is nog onbekend. Wel geeft Tesla wat prijs over de gelimiteerde Launch Series, waarmee het de verkoop aftrapt. Het betreft een Long Range AWD die nu 568 kilometer aan actieradius biedt. Ter vergelijking: de uitgaande Long Range AWD biedt 533 kilometer bereik. De 0 tot 100-tijd is gedaald van 5 seconden naar 4,3 seconden.

De prijs is juist gestegen. Voor deze Launch Series betaal je 61.990 euro. Fors meer je dan de uitgaande Long Range AWD die je voor 52.990 euro kocht. Let wel, deze Launch Series is vermoedelijk rijker uitgerust.

Interieur verschilt op één belangrijk punt van Model 3

De vernieuwde versies van de Model Y en Model 3 wijken nu qua uiterlijk veel meer van elkaar af dan voorheen. Ín de auto zien we daarentegen nog veel overeenkomsten. Zo delen beide modellen vrijwel dezelfde middentunnel, sfeerverlichting en het 8-inch scherm voor de achterbankpassagiers, waarop zij video’s en muziek kunnen streamen, de climate control kunnen bedienen en kunnen gamen.

Toch viel ons een opmerkelijk verschil op tussen de opgefriste Tesla Model Y en Model 3: de knipperlichten. Sinds de facelift bedien je de richtingaanwijzers in een Model 3 via ietwat onhandige knoppen op het stuur. Hier kwam de nodige kritiek op en daar heeft Tesla naar geluisterd. De Model Y komt namelijk nog steeds met een oude vertrouwde hendel achter het stuur. Eén hendel, want de P, N, D en R bedien je nu wel via het grote display op het dashboard.

De vernieuwde Tesla Model Y is vanaf nu te bestellen. In maart verwacht het merk de eerste auto's in Nederland uit te leveren.