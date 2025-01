Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze gemeentes kruipen ze het vaakst met drank op achter het stuur

Vorig jaar schreef de politie maar liefst 42.616 boetes uit voor rijden onder invloed. Dat is 30 procent meer dan in 2019, toen er nog 32.544 prenten werden uitgedeeld. Inwoners van deze drie Noord-Hollandse gemeenten kruipen het vaakst met drank op achter het stuur.

Met drank óf drugs op, moeten we eigenlijk schrijven, want daarover gaan de cijfers waarover vergelijkingssite Independer bericht. In 2014 werden iedere dag 117 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed.

Provincies met meeste bekeuringen

Vooral in Zuid-Holland (10.603), Noord-Holland (7.340) en Noord-Brabant (5.340) werden beschonken bestuurders van de weg gehaald. Samen waren deze drie provincies zelfs goed voor meer dan de helft van alle boetes.

Vier grote steden zijn koplopers

Dat Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de steden zijn met de meeste bekeuringen is niet meer dan logisch. Het zijn immers de vier grootste steden. Interessanter is om te kijken naar het aantal boetes per 10.000 volwassen inwoners. En dan ziet de top vier er heel anders uit.

Het gemiddelde in Nederland was vorig jaar 29,1 bekeuringen per 10.000 inwoners. Uitschieters zijn de gemeente Oostzaan (77,4), Laren (74,4) en Texel (66,8), allemaal in Noord-Holland. Op plek vier staat het Limburgse Gennep, met 62 boetes per 10.000 inwoners.

Gevolgen rijden onder invloed

Rijden onder invloed is niet alleen onveilig, het kan voor de persoon die het doet ook financiële gevolgen hebben. In het geval van een aanrijding vergoedt de verzekeraar de schade bijvoorbeeld niet. Ook kan de polis van de veroorzaker worden beëindigd en wordt het veel moeilijker voor die persoon om een nieuwe verzekering af te sluiten.