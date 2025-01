Deel dit: Share App Mail Tweet

Hogere boetes voor Formule 1-coureurs die vloeken

De internationale autosportfederatie FIA zal in 2025 zwaardere straffen uitdelen voor wangedrag, waaronder ook grof taalgebruik valt. Dat valt op te maken uit de nieuwste versie van de internationale sportcode. De straffen variëren van boetes tot aftrek van punten en zelfs schorsingen. Voor Formule 1-coureurs worden de bedragen van de boetes met vier vermenigvuldigd ten opzichte van coureurs in andere klasses.

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de FIA zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het ging hem met name om het vloeken over de teamradio, dat ook wordt uitgezonden op de televisie. Het stoorde hem dat het woord ‘fuck’ zo vaak viel. Een dag later werd Max Verstappen bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. De viervoudig wereldkampioen kreeg een taakstraf. Charles Leclerc van Ferrari kreeg een boete van 10.000 euro voor grof taalgebruik.

In de nieuwe richtlijnen variëren de boetes van 10.000 tot 15.000 euro voor een eerste overtreding, van 20.000 tot 30.000 euro voor een herhaling en van 30.000 tot 45.000 euro voor een derde overtreding. Deze bedragen worden vermenigvuldigd met vier voor Formule 1-coureurs.

