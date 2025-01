Deel dit: Share App Mail Tweet

Politie ruilt Audi A6 in voor nieuwe dikke diesel met flink prijskaartje

Het wagenpark van de politie wordt geleidelijk vernieuwd. Zo rijdt de politie vanaf begin januari met de Ford Kuga Full Hybrid en een BMW X1 als nieuwe basispolitievoertuigen.

Naast de basispolitievoertuigen zullen ook de snelle interventievoertuigen (SIV) van de politie vervangen worden. Tot voor kort maakte de politie hiervoor alleen gebruik van de Audi A6. Deze zal vervangen worden door een Mercedes E-klasse.

Politie Audi A6

Vanaf 2018 is de Audi A6 het snelle interventievoertuig van de politie. Deze voertuigen worden gebruikt bij speciale taken, zoals het achtervolgen van criminelen. Ze mogen alleen bestuurd worden door agenten die hiervoor een speciale rijtraining hebben gehad.

De snelste A6 van de politie weet met zijn 286 pk sterke 3,0-liter TDI-motor, een begrensde topsnelheid van 250 km/h te bereiken. Met de geblazen V6 onder de kap sprint de Audi binnen 5,5 seconden naar de 100 km/h.

Milde politie SIV

Vanaf 2023 maakt de politie ook gebruik van een mildere variant van de Audi A6. Deze nieuwere Audi A6 heeft geen zescilinder turbodiesel, maar een 2,0-liter TDI-viercilinder. De mild-hybride viercilinder in de minder krachtige A6 levert op papier een vermogen van 204 pk. Hierdoor doet de ‘SIV Light’ het qua prestaties niet zo goed als zijn grotere broer.

Hij heeft namelijk 7,8 seconden nodig om de 100 km/h te bereiken. Er is geen speciale rijtraining nodig om deze mildere variant van de SIV te mogen besturen en valt hierdoor een beetje in tussen de SIV en de basis politievoertuigen. De nieuwe Audi A6 is te herkennen aan de ontbrekende zwaailichten op het dak.

Mercedes E 450 d

Wanneer de snelle interventievoertuigen worden vervangen, is nog niet bekend. Wel is al bekend welke auto de vervanger gaat worden. Dit wordt namelijk de Mercedes E 450 d als mild-hybride. De politie schakelt hiermee over van een stationwagon naar een sedan.

Net als de A6 heeft de E-klasse vierwielaandrijving en een 3,0-liter dieselmotor. De zescilinder is echter geen geblazen V6, maar een geblazen zes-in-lijn. De aandrijflijn levert in totaal een vermogen van 367 pk en 750 Nm aan koppel. De E-klasse is sneller dan de uitgaande A6. Zo weet de E-klasse binnen 4,8 seconden naar de 100 km/h te sprinten. De begrensde topsnelheid is wederom 250 km/h. Toch heeft de politie de bevoegdheid om de begrenzing er bij deze voertuigen af te halen.

Flink prijskaartje

Het nieuwe topmodel van de snelle interventievoertuigen komt echter met een flink prijskaartje. De Mercedes E 450 d wordt geleverd als Exclusive Line van 124.642 euro en als duurdere AMG Line van 126.142 euro. De politie kiest voor de AMG Line.