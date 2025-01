Deel dit: Share App Mail Tweet

Ontwerpfout in bruggen en viaducten: dreigt er instortingsgevaar?

Dat valt mee, maar Rijkswaterstaat geeft toe dat zo’n negentig bruggen en viaducten in Nederland door een ontwerpfout mogelijk een verzwakte constructie hebben. Zeventien ervan zullen met spoed worden geïnspecteerd.

Het gaat om bruggen en viaducten met een tand-nokconstructie, die wordt gebruikt om betondelen met elkaar te verbinden. Door een ontwerpfout kan er strooizout en water bij het wapeningsstaal in het beton komen, waardoor dat sneller roest dan verwacht.

Nelson Mandelabrug in Zoetermeer

Bij de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer, een fiets- en voetgangersbrug over de A12, zijn begin 2022 scheuren in de tand-nokconstructie ontdekt. Omdat daarbij wél sprake was van instortingsgevaar is het brugdeel boven de snelweg eind 2022 verwijderd.

Viaducten bij knooppunt Velperbroek

Sinds vorige maand zijn de A12-viaducten bij knooppunt Velperbroek, ten oosten van Arnhem, afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Ze zijn verzwakt, zo constateerde Rijkswaterstaat, en worden in de komende tijd voorzien van verstevigingen.

Bruggen en viaducten onderzocht

Van de negentig bruggen en viaducten waarin een ontwerpfout zit, worden zeventien versneld aangepakt door Rijkswaterstaat. Het gaat onder meer om het A6-viaduct Kamerhoekweg, het Prins Clausplein (A4 en A12), de A1-bruggen over de Naardertrekvaart en het A15-viaduct Tolsestraat.

Wat de gevolgen zijn voor het wegverkeer is nog niet bekend, maar denk aan eventuele snelheids- en/of gewichtsbeperkingen voor vrachtauto’s, totdat Rijkswaterstaat ondersteuningen heeft aangebracht bij de verzwakte bruggen en viaducten.