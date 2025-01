Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit ‘kleine’ Stellantis-merk verkoopt meer auto’s dan Opel en Peugeot

Wat is het grootste merk van Stellantis? Als we die vraag tijdens een pubquiz zouden krijgen, zouden we zeggen: Peugeot. Maar niets is minder waar. Er is een ‘klein’ merk dat veel meer auto’s verkoopt.

Waarom hebben we het over een ‘klein’ merk? Omdat Fiat – daar gaat het om – in Nederland achterloopt bij de rest van de Stellantis-merken. In 2024 werden er bij ons 3.751 Fiats op kenteken gezet. Vergelijk dat met Citroën (4.411), Opel (8.480) en Peugeot (15.819).

Al vier jaar de grootste

Wereldwijd is de situatie anders. Fiat is al vier jaar op rij veruit het grootste merk binnen Stellantis, met 1,2 miljoen verkochte auto’s. Slechts 304.066 daarvan werden in Europa geregistreerd, waarvan ruim 190.000 in Italië.

Fiat is groot in Brazilië

Het gros van de Fiat-verkopen vindt plaats in Brazilië, waar het merk een marktaandeel van maar liefst 21 procent heeft. Van de meer dan 521.000 registraties in het Zuid-Amerikaanse land komen zo’n 190.000 op het conto van de Strada, een compacte pick-up. Verder is Fiat enorm populair in Turkije en Algerije.

Andere Stellantis-merken

Citroën verkocht vorig jaar ongeveer 670.000 auto’s. Wat de aantallen bij Opel en Peugeot zijn, weten we nog niet, maar Stellantis meldt in ieder geval dat Fiat de grootste van allemaal is. In 2023 kwamen Opel en Peugeot tot respectievelijk 670.000 en 1,1 miljoen auto’s.

Dalende Fiat-verkopen

Overigens heeft Fiat wel te maken met dalende verkopen. In 2023 verkocht het merk wereldwijd nog 1,35 miljoen auto’s, wat ongeveer 11 procent meer was dan vorig jaar. Fiat heeft in de afgelopen maanden zijn 500e-productielijn meerdere keren stil moeten leggen vanwege de tegenvallende vraag.