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Met deze betaalbare Tesla-occasion kun je levenslang gratis laden

Met de Tesla Model S zette Elon Musk de autowereld in 2012 op zijn kop. Langzaam maar zeker werden EV’s mainstream. Om in de beginperiode verkopen aan te jagen, beloofde de topman levenslang gratis laden. Dat kan met deze inmiddels betaalbare occasion.

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Vandaag de dag heeft Tesla deze spraakmakende laadactie al lang niet meer nodig om op eigen benen te staan. Met name sinds het verschijnen van de Model 3 (te zien in de Occasion Battle-video hierboven) en Model Y zit het merk niet om kooporders verlegen, al levert de Cybertruck nog niet het gehoopte succes. Misschien moet de marketing- en salesafdeling die oude succesformule toch nog maar eens van stal halen.

Levenslang gratis laden met deze Tesla Model S

De actie gold destijds voor de Tesla Model S en Model X. Wel waren er enkele regels aan verbonden. Auto’s die vóór 15 januari 2017 werden besteld en uiterlijk 15 april 2017 zijn geleverd, kwamen in aanmerking voor levenslang gratis laden. Uiteraard niet bij élk laadpunt, maar enkel bij Tesla’s Superchargers. Deze regeling kost de autofabrikant elk jaar tientallen miljoenen, maar daar zal de Tesla-top nu niet meer van wakker liggen.

De occasion die in dit artikel centraal staat, zag in januari 2017 het levenslicht. Volgens de verkopende partij is dit een van de Tesla’s waarmee je levenslang voor niets, nada, noppes terecht kunt bij een Tesla Supercharger. Controleer dat wel altijd goed voordat je tot aanschaf overgaat. De interne optiecode is SC01. Staat die erbij, dan zit je gebakken.

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive)

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Goedman Automotive)

Het voordeel van deze occasion is dat hij tot de allerjongste exemplaren behoort waarop Tesla het gratis laden aanbood. Het is dan ook een faceliftmodel, onder meer te herkennen aan de strakkere neus. Veel andere Model S’en die levenslang gratis opgeladen mogen worden, zijn uitgerust met de iets minder charmante ‘karpermond’.

De occasion in kwestie is een 75 Base-uitvoering en heeft iets meer dan twee ton op de teller. Hij is 320 pk sterk en sprint in 5,5 seconden naar 100 km/h. De accu is doorgemeten met een Aviloo-degradatietester. De State of Health bedraagt 88,5 procent, waarmee van de 402 kilometer WLTP-bereik nog 356 kilometer over is. Let op: een WLTP-bereik haal je in de praktijk bijna nooit.

Prijs van de occasion

Het laden mag dan gratis zijn, maar wat kost de auto zelf? Deze Tesla Model S-occasion staat te koop voor 22.995 euro. Dat is slechts een fractie van de ruim 94.000 euro die de eerste eigenaar er negen jaar geleden voor neertelde. Oudere exemplaren met hogere tellerstanden vind je al vanaf minder dan 15.000 euro.

Wil je wél elektrisch rijden, maar niet in een Tesla gezien worden? Overweeg dan deze inmiddels zeer betaalbare premiumkarren.