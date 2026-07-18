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Expert voertuigveiligheid neemt dit Tesla niet in dank af: “Heel erg fout”

Nadat Nederland eerder dit jaar als eerste Europese land Tesla’s Full Self-Driving (Supervised) goedkeurde (met de nodige controverse), mag de rijhulp inmiddels ook in Estland, Litouwen, Denemarken en België worden ingezet. Richard Schram, technisch directeur van Euro NCAP, wil het grote publiek waarschuwen.

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Hoe veilig een nieuwe auto is, blijkt uit de beoordeling van Euro NCAP. De onafhankelijke Europese organisatie test voertuigen uitgebreid op onder meer botsveiligheid en vat de resultaten samen in een score van maximaal vijf sterren. In bovenstaande video bezoekt Autovisie het autokerkhof van Euro NCAP en wonen we een echte crashtest bij.

Tesla Full Self-Driving is een misleidende term

De komende jaren gaat de ‘zelfrijdende auto’ een steeds grotere rol spelen in het verkeer, maar met die term heeft topman Richard Schram grote moeite. “Alle termen die op ‘autonoom rijden’ lijken, zijn pertinent fout. Dat moeten consumenten leren begrijpen”, legt hij uit in gesprek met Autovisie.

Tesla en zijn Full Self-Driving, waar tegenwoordig tussen haakjes ‘Supervised’ achter staat, is het bekendste voorbeeld (en lijkt eenvoudig te kunnen worden misleid). “Dat is de meest verkeerde term die je maar kunt verzinnen”, zegt Schram stellig. “Het is een hulpje, niet meer. Jij moet opletten en jij blijft verantwoordelijk.”

Het is géén zelfrijdende auto

De Euro NCAP-directeur geeft een voorbeeld: “Als je richting een rotonde rijdt en je kijkt alleen rechtdoor, dan heb je eigenlijk niet goed gekeken. In dat geval zou de auto niet automatisch de rotonde op moeten mogen rijden. Die systemen zijn er namelijk niet om het rijden van je over te nemen, maar enkel ter ondersteuning.”

Écht autonoom rijdende auto’s zijn volgens Richard Schram modellen waarin je het stuur en de pedalen compleet weg kunt laten. Auto’s waarin je een krantje kunt lezen en waarbij de fabrikant de verantwoordelijkheid draagt wanneer er onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt. Maar dat lijkt nog héél ver weg. In sommige landen rijden wel zelfrijdende taxi’s rond, maar die rijden in een gecontroleerde omgeving en zelfs dan gaat het nog geregeld flink mis.