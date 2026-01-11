Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische luxeauto’s nu al spotgoedkoop als occasion: slimme keuze?

Dit duo devalueerde in zes jaar zoveel dat ze nu even betaalbaar zijn als een Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto die je kunt kopen. Gaan we voor de Audi E-tron of Jaguar I-Pace?

Investeer je diezelfde kleine 20 mille in één van deze twee, dan oogst je als rendement applaus voor je auto omdat die aan uitstraling niets heeft afgeschreven en er dus uitziet alsof hij nog een ton waard is. En nog niet heel lang geleden kóstten ze dat met wat opties nieuw ook. We hoeven niet diep te graven in het Autovisie-archief om de testverslagen van toen te raadplegen, want ‘toen’ is in dit geval nog maar zeven jaar geleden.

Audi E-tron vs. Jaguar I-Pace

We schrijven 2018 als Jaguar eindelijk een einde maakt aan de elektrische alleenheerschappij van Tesla in de zakelijke markt. Tesla had al vijf jaar het rijk alleen in het premiumsegment, eerst met de Model S en vanaf 2016 ook met de crossover Model X.

Jaguar ging in tegenstelling tot wat je mogelijk vanuit de merktraditie zou denken niet voor een limousine, maar pakte door en koos eigentijds voor een crossover in de vorm van de I-Pace om mee te liften op de SUV-hype. En die bleek veelzijdig, want hij had door zijn royale wielbasis en binnenruimte wel degelijk ook limousine-genen. Premium is hij nog steeds, dat weet je zeker als je er zoals nu weer een ontmoet. Het interieur, zeker in deze uitvoering met rood leer, is nog steeds prachtig en heeft de tand des tijds goed doorstaan.

Het is wel confronterend hoe snel zo’n auto, die nog niet heel lang geleden echt in de spotlight stond – onder andere als Auto van het Jaar, maar vooral als vooruitstrevende Jaguar – weer helemaal buiten beeld is geraakt, wat heet: afgeschreven. Niet helemaal, maar wel veel. De houdbaarheid van elektrische auto’s lijkt sowieso wat lager en meer in lijn met elektronica of computers. Je wilt het laatste en snelste met de meeste capaciteit. Maar dat is de redenering van de zakelijke rijders die de hoge aanschafprijzen van nieuwe auto’s sowieso niet kunnen en willen ophoesten, omdat ze twijfelen aan zo’n investering. Hoe duurzaam is die met een overheid die al meerdere keren tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigde?

Elektrische luxeauto’s kunnen als occasion dure problemen hebben

Met premium-auto’s kun je ook tegen problemen met een premium-prijskaartje aanlopen. Zo zijn er gevallen bekend van slecht functionerende MMI-systemen. In het ergste scenario moet je het hele systeem vervangen en ben je vele duizenden euro’s kwijt. De Jaguar verrast na zeven jaar nog meer. Zijn bijzondere vorm is nog steeds speciaal, want hij oogt niet alleen langgerekter en lager dan de gemiddelde SUV, maar ís dat ook.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De wielen staan behoorlijk ver op de uiterste hoeken en de overhang, zowel voor als achter, is minimaal. De wielen van deze First Edition zijn bijzonder en smetteloos. De kleurcombinatie van de witte lak en het rode leer vergroot het gevoel van luxe en exclusiviteit. De rijbeleving is comfortabel en wat lager dan in de Audi; de Jaguar voelt ook nu nog dynamisch aan. Het interieur ademt luxe en is behoorlijk ruim. Ook aan boord krijg je het premiumgevoel dus zeker nog. Je vrienden en familie zullen na een ritje niet teleurgesteld zijn, maar nog een keer bewonderend omkijken na een ritje.