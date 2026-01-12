Deel dit: Share App Mail Tweet

Garagisten verzwijgen massaal veiligheidslabels banden, terwijl remweg al snel 18 meter langer is

Nu er in Nederland eens iets anders uit de lucht valt dan regen, denken automobilisten plotseling aan de banden van hun auto. Maar garagisten hebben ook te weinig aandacht besteed aan banden. Uit onderzoek blijkt dat ze de veiligheidslabels verzwijgen.

Dat winterbanden nodig zijn, ondervinden veel Nederlanders nu. Experts zeggen al langer dat je onder dit soort omstandigheden niet met zomerbanden moet blijven rijden.

Labels banden

Veel Nederlanders letten zelf dus niet echt op, maar ook veel garagisten voldoen niet aan de verplichting om consumenten te informeren. Er is namelijk per wet bepaald dat bandenspecialisten en garages verplicht zijn om de veiligheidslabels te bespreken met klanten.

Het bandenlabel is eigenlijk eenvoudig. Hij geeft aan wat de rolweerstand van een band is en daarmee hoeveel hij het brandstofverbruik negatief beïnvloedt. Ook zie je op de band de veiligheidsscore. Hierop zie je hoe goed of slecht de band presteert op nat wegdek. Daarbij staat er een volume op het bandenlabel. Er is namelijk een behoorlijk verschil in hoeveel geluid een band produceert.

Garagisten verzwijgen bandenlabels

Dit alles is best duidelijk, maar uit een onderzoek van BandenConcurrent blijkt dat veel Nederlandse garages de bandenlabels verzwijgen. Een kwestie van eigen verantwoordelijkheid? Nee, vindt de Europese wet. Sinds 2021 is het verplicht om consumenten te informeren over het bandenlabel.

Toch blijkt dat 73 procent van de garages het bandenlabel nooit of slechts soms bespreekt. 66 procent van de ondervraagden wist niet eens dat het verplicht is. Een groot deel van de garages denkt dat klanten het simpelweg niet interessant vinden.

Volgens Neal Oddens van BandenConcurrent is dat een behoorlijk probleem. “Garages bieden vaak aan wat toevallig op voorraad is, of waarop de marge het hoogst is. Dat kan een prima band zijn, maar zelden de beste keuze voor de klant. Zo laat de consument jaarlijks tientallen euro’s op tafel liggen door een hoger brandstofverbruik, en belangrijker nog: ze rijden mogelijk rond met een minder veilige band.”

Bandenlabel kwijt? De kans is groot dat je het bandenlabel van het rubber van jouw auto nooit gezien hebt. Via de website van de Europese Commissie kun je gelukkig alle labels terugvinden.

Het verschil tussen een A- en E-label band is namelijk best groot. Bij 80 km/h heeft een E-band een 18 meter (!) langere remweg. Zolang garages jou dus niet goed informeren over banden, kun je het best het heft in eigen hand nemen. Controleer dus de banden die je koopt.

Bandenlabel niet heilig

Hoewel het bandenlabel een goede indruk geeft van de rolweerstand en prestaties op net wegdek van een band, laat Oddens weten dat het label zeker niet het hele verhaal vertelt. “Het veiligheidslabel houdt enkel rekening met grip op nat wegdek, maar grip op droog wegdek en in de sneeuw – in geval van winterbanden – is minstens zo belangrijk. Wil je dus een band kopen, kijk dan ook naar tests van bijvoorbeeld ANWB en ADAC.”

Daarbij is het energielabel altijd een compromis, volgens Oddens: “Gemiddeld genomen zijn banden met een betere veiligheidsscore iets minder energie-efficiënt. Ze plakken beter aan de ondergrond en daardoor verbruik je meer benzine. Dit geldt al helemaal voor winterbanden.