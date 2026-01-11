Deel dit: Share App Mail Tweet

‘All Eyez On Me’ met de Hummer van Tupac, die te koop staat!

Wie Tupac Shakur zegt, zegt karakter en lef. Twee eigenschappen die ook terugkomen in zijn autokeuze. Een van zijn meest opvallende voertuigen, de Hummer H1 uit 1996, kan binnenkort zelfs bij jou voor de deur staan.

Tupac Shakur is misschien wel de meest invloedrijke Amerikaanse rapper ooit. Hij had een voorliefde voor luxe en mooie auto’s, zo bezat hij onder andere een Rolls-Royce Corniche IV. In 1996 voegde hij een laatste voertuig toe aan zijn wagenpark: de imposante Hummer H1.

Tupac zijn laatste auto

De Hummer H1 heeft ongetwijfeld een grote sentimentele waarde. Het is namelijk het laatste voertuig dat Tupac aanschafte vóór zijn dood. In datzelfde jaar werd hij bij een stoplicht in Las Vegas neergeschoten. Die emotionele waarde is kostbaar, want het opvallende voertuig verkeert nog vrijwel in originele staat, inclusief alle interieurkenmerken die de rapper destijds bewonderde.

(Afbeelding: Bonhams Cars) (Afbeelding: Bonhams Cars)

(Afbeelding: Bonhams Cars) (Afbeelding: Bonhams Cars)

Wanneer je een willekeurig nummer van Tupac afspeelt, hoor je gedurfde en confronterende teksten. Die eigenschappen leek hij ook in een auto te zoeken, want de Hummer weerspiegelt dit uitzonderlijk goed. De H1 is een opvallende verschijning, met onder meer zeer grote wielen, een volledig zwarte carrosserie, offroadlampen en een bullbar met verlichting. Onder de motorkap ligt een 6,5-liter turbodiesel V8 die een vermogen levert van 205 pk. Kortom: ‘All Eyez On Me’ is gegarandeerd wanneer je met deze Hummer door de straten rijdt.

Binnenin keek Tupac dertig jaar geleden uit op een interieur met onder meer crèmekleurig leer, rondom privacyglas, een cassettedeck, een AM/FM-radio, een Clarion-stereo en airconditioning, voor die tijd vooruitstrevende technische opties.

Hummer H1 te koop

De Hummer heeft iets meer dan 16.000 kilometer op de teller staan en wordt op 23 januari geveild via Bonhams in Arizona. Wie wil bieden, zal diep in de buidel moeten tasten. In 2017 werd de H1 namelijk al eens verkocht voor ongeveer 200.000 dollar (zo’n 170.000 euro), nadat een eerdere koper het bedrag van 337.000 dollar (288.405 euro) niet kon betalen. Liever meer blingbling of een betaalbare variant? In deze Occasion Battle nemen we de civiele Hummer H2 onder de loep en vergelijken we hem met een Toyota FJ Cruiser.