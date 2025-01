Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen wegenbelasting en tanken voor 1 euro met goedkope camper

Zoek je nog een leuk project voor 2025? Koop dan deze Volkswagen LT 35-occasion. Een spotgoedkope camper waarmee je bent vrijgesteld van wegenbelasting en kunt tanken voor nog geen euro per liter.

Althans, zo stellen wij het ons voor. Voordat je erop uit kunt met deze occasion, zul je nog even de handen uit de mouwen moeten steken. Op dit moment is het namelijk nog geen camper.

Geen wegenbelasting betalen, maar wel lpg tanken

Nu is deze LT (wat staat voor Lasten Transporter) niet meer dan een klein vrachtwagentje. Voordeel is dat hij nog geen 2.300 kilogram weegt. Zelfs aangekleed als camper zul je deze Volkswagen met een B-rijbewijs mogen besturen.

De occasion komt uit 1983 en dus hoef je geen wegenbelasting meer te betalen voor dit oude beestje. Fijn, want de Volkswagen is voorzien van een lpg-installatie. Zo rijd je dus relatief goedkoop.

Uiteraard behoeft een oldtimer wel wat meer onderhoud. Gelukkig heeft de huidige eigenaar anderhalf jaar geleden al het nodige laten vervangen. Zo is de Volkswagen LT 35-occasion destijds voorzien van zes nieuwe all-season banden (achter heeft hij immers dubbellucht). Ook zijn de distributieriem, waterpomp, remblokken en alle vloeistoffen vervangen.

Volkswagen-occasion hoeft slechts in de twee jaar apk

Nog een voordeel van zijn leeftijd is dat de camper slechts eens in de twee jaar nieuwe apk nodig heeft. De huidige apk verloopt eind september, maar de verkoper zegt de occasion in overleg van nieuwe apk kan worden voorzien. Begin 2033 mag deze Volkswagen vijftig kaarsjes uitblazen, waarna hij is vrijgesteld van de apk-plicht.

Een 2,4-liter zescilinder benzinemotor (die nu dus ook op lpg rijdt) gekoppeld aan een vijftraps handbak zorgt voor de aandrijving. Hij levert slechts 90 pk, dus verwacht er niet te veel van.

Deze Volkswagen LT 35-occasion ombouwen tot camper

De Volkswagen LT 35-occasion staat te koop voor 4.300 euro. Een échte camper is het nog niet, maar het lijkt een goede basis. De wanden van de laadbak zijn voorzien van houten planken, wat het ombouwproces vereenvoudigt. Met een deurtje, raampje, bedje en keukentje kom je al een heel eind. Bij dat laatste kan de eigenaar je helpen. Hij kan de Volkswagen met een Bruynzeel-keukenblokje leveren.

“De LT wordt verkocht omdat ik een LT Westfalia-camper heb gekocht. Ik wilde deze LT ombouwen, dat is hierdoor overbodig geworden”, schrijft hij. Een leuk en relatief betaalbaar camperproject dus. Enige nadeel is dat er geen directe doorgang is van de cabine naar de toekomstige leefruimte.

Dat probleem ervaarden wij ook tijdens onze camperspecial van de Occasion Battle, waarin Autovisie twee uitersten van het kampeerwagenspectrum tegenover elkaar zette: een Peugeot J9 versus een Iveco Massif.

