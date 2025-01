Deel dit: Share App Mail Tweet

Ben jij stoer en cool? Dan is dit automerk dringend op zoek naar jou

Dodge is naarstig op zoek naar een stoerder imago. Daarvoor zoekt het naar ‘badassadors’. Dit is een ‘merkambassadeur met een Dodge-houding’, zo legt het Amerikaanse merk uit.

Zou het beeld van Dodge bij de benzinesnuivende achterban in verval zijn geraakt sinds de komst van de nieuwe Charger? De musclecar heeft zijn V8 immers ingeruild voor een V6, of erger nog: een volledig elektrische aandrijflijn.

Modellengamma van Dodge

Verder bestaat de huidige line-up (in Amerika) uit de Hornet en Durango. Beide zijn SUV’s. Gaap! Ja, maar die laatste is nog wel te krijgen met de krankzinnige 6,2-liter V8 die er dankzij zijn supercharger meer dan 700 pk uit perst.

Het is dezelfde motor als je kunt vinden in de Challenger Hellcat. Met die auto maakte Autovisie recent nog een videoreportage vol rokend rubber. Helaas is die musclecar inmiddels verleden tijd.

Op zoek naar stoere merkambassadeur

Niet gek dus dat Dodge nu zoekt naar iemand die zijn imago wil oppoetsen, of beter gezegd: opschuren. Want diegene moet vooral erg stoer zijn, zo begrijpen we uit de marketingteksten. “We zoeken iemand met next-level badassery“, lezen we. Maar dat klinkt toch een beetje als de geschiedenisdocent van vroeger die plots hip en cool probeert te doen om jongelui aan te spreken.

Het gaat zelfs nog verder: “Word een Dodge Badassador en vertegenwoordig de OG van de performancemerken.” OG? Dat staat voor original gangster. Taal die we voor het eerst horen bij een automerk.

“Als Dodge de grenzen niet opzoekt en mensen oncomfortabel laat voelen, dan zouden we Dodge niet zijn”, stelt CEO Matt McAlear. Een ‘OG’ waar mensen tenenkrommend naar kijken? Misschien voelt deze dubieuze knakker met de bijnaam ‘Top G’ zich wel geroepen.

Privileges

Enkele jaren geleden zocht het merk op dezelfde gekscherende wijze naar een ‘Chief Donut Maker’ die daar zelfs 150.000 dollar voor kreeg. Nu wordt niet over een salaris gesproken. Wel krijg je als ‘badassador’ van Dodge enkele privileges.

Zo word je naar evenementen gevlogen, mag je content maken met modellen uit de Dodge-vloot, schitter je op de socialmediakanalen van het merk en mag je jezelf in merchandise van het merk heisen. Eigenlijk ben je niet meer dan een wandelend reclamebord. Maar wel een heel cool en stoer reclamebord.

Interesse? Dan heb je pech, tenzij je toevallig over een Amerikaans paspoort beschikt. Ook moet je minstens 18 jaar oud zijn.