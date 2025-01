Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote premium-SUV’s met V8 zijn als occasion best betaalbaar

Grote premium-SUV’s met achtcilinder zijn op de tweedehandsmarkt verbazingwekkend dik gezaaid. Al zou je ook kunnen beweren dat dat logisch is, aangezien niemand zo’n occasion aandurft.

Toch kunnen dit soort auto’s interessant zijn voor ondernemers. Zij hebben immers de aantrekkelijke youngtimerregeling waarvan ze gebruik kunnen maken.

Range Rover of Volvo als occasion

In Autovisie nummer één hebben we de Range Rover L322 tegenover de Volvo XC90 V8 gezet (bekijk hieronder de video), maar er zijn natuurlijk nog meer opties. Zoals deze…

Audi Q7 4.2 FSI Quattro

De eerste generatie Q7 kreeg twintig jaar geleden niet bepaald de handen op elkaar, want met zijn enorme formaat en plompe lijnen gaf hij tegenstanders van de SUV de perfecte munitie in handen.

Hij is uitstekend gebouwd, compleet uitgerust en heeft standaard zeven zitplaatsen. Voor een 4.2 FSI Quattro met 350 pk wordt als occasion minstens 10.000 euro gevraagd. De Q7 is er ook met een 3,6-liter VR6 of een 3,0-liter turbodiesel.

BMW X5 4.8i

De dynamische keuze in dit overzicht, want zoals het een BMW betaamt, stuurt de X5 van de E70-generatie (2007 – 2013) bovengemiddeld goed. Als 4.8i met 355 pk is-ie er gebruikt vanaf 10.000 euro.

Die uitvoering ging later xDrive48i heten en werd in 2011 vervangen door de 408 pk leverende xDrive50i. De X5 – die er uiteraard ook met zescilinder lijnmotoren is – vind je meestal als vijfzitter. Zeven zitplaatsen was een optie.

Cadillac SRX 4.6 V8 als occasion

De SRX is op het speelveld van de grote, premium-SUV’s een vrij onbekende waarde. Dat betekent echter niet dat hij ondermaats presteert. De bijna 5 meter lange SRX heeft een fraai interieur bomvol luxe standaardopties.

Zijn 320 pk sterke 4,6-liter V8 klinkt als een NASCAR en sleurt de 2.054 kilo zware Cadillac in 7,4 seconden naar 100 km/h. Het aanbod gebruikte SRX’en is niet groot. Een 4.6 koop je als occasion voor minder dan 7.000 euro.

Mercedes GL 450

De Mercedes GL is qua formaat vergelijkbaar met de Audi Q7, maar oogt zo mogelijk nóg groter. Op occasionsites staan vooral diesels te koop, maar her en der zijn heus benzineversies met V8 te vinden: de GL 450 met 340 pk en GL 500 met 387 pk.

Dan kost de vierwielaangedreven zevenzitter minstens 12.000 euro. Afhankelijk van de uitvoering weegt de GL bijna 2.500 kilo. Dat is zelfs nog meer dan de Range Rover in dit verhaal.

Toyota Land Cruiser V8

De Land Cruiser V8 is de vreemde eend in deze bijt, aangezien hij meer een volbloed terreinwagen is dan een SUV. Zijn rijeigenschappen op het asfalt lijden onder het feit dat hij op een apart ladderchassis staat en is uitgerust met een starre achteras.

Met de betrouwbaarheid van de Land Cruiser zit het echter wel goed. Hij heeft een ijzersterk en onverwoestbaar imago. Als occasion is-ie er vanaf 26 mille. Zijn 4,6-liter V8 produceert 288 pk.

