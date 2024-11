Deel dit: Share App Mail Tweet

Hardcore sportwagens: Honda S2000 vs. Opel Speedster

De Koude Oorlog was de afgelopen weken heel even terug. In aanloop naar deze occasionreportage ontstond op de Autovisie-redactie namelijk plotseling een gewapende vrede, met als brandhaard het scheidingswandje tussen de bureaus van redacteur Stijn Kuster en ondergetekende. Wie mag de Honda S2000 en wie moet met de Opel Speedster rijden?

Van de ene op de andere dag was er een rol prikkeldraad bovenop gespannen. Een nutteloze bescherming tegen de venijnige blikken, die als kruisraketten over en weer vlogen. Het conflict begon tijdens een vergadering, toen werd besloten om op deze pagina’s de Honda S2000 met de Opel Speedster te vergelijken.

De Honda S2000 in eerste instantie favoriet

“Ik neem de S2000!”, had collega Kuster gelijk geroepen, uw schrijver in verongelijkte woede achterlatend. Pogingen om tot een compromis te komen, strandden even snel als ze werden ondernomen. Kuster wilde van geen wijken weten. Hij moest en zou de Honda hebben, niet die stomme Opel.

Toch liever de Opel Speedster

Gelukkig is de situatie intussen gede-escaleerd, want al na één gezamenlijk ritje in de Speedster kwam de verzoenende handdruk, gevolgd door een gemoedelijke klop op de schouders. De muur is gevallen, de Bösebrücke tussen de bureaus is weer open. ‘Dus zó eenvoudig had het in Reykjavik kunnen zijn!’, verzuchten Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov vanuit het hiernamaals.

De Opel Speedster als vredesduif. En als automobiele methamfetamine, kennelijk, want de (inmiddels weer) geachte heer Kuster is na enkele kilometers achter het stuur van de Opel niet meer te houden. Hij stuitert op en neer als een achtjarig jongetje met ADHD, dat zijn hele zak gummyberen met twee suikerklontjes en een blikje Red Bull heeft doorgespoeld.

Zijn brede Kolderkat-grijns verraadt een bijna maniakale opwinding, die zich uit in een mitrailleurvuur aan superlatieven. Er hangt liefde in de lucht. En er wordt gedanst. De Opel Speedster neemt ons in z’n armen en walst van bocht naar bocht, zonder daarbij op onze tenen te trappen. Zijn lichtvoetigheid is voor een moderne automobilist bijna niet te geloven. We pakken de officiële specificaties erbij. Een leeggewicht van 870 kilo, zo meldde Opel bijna 25 jaar geleden.

Nondeju! Er zijn tegenwoordig elektrische cross-overs waarvan alleen de batterij al zoveel weegt. We wijzen onszelf terecht. Waarom zijn we verbaasd over de vederlichte Opel Speedster? Het model werd immers ontwikkeld en gebouwd door Lotus, een fabrikant die zijn medewerkers tot voor kort nog strafregels liet schrijven als ze een grammetje te veel aan een koelwaterkeerring lieten zitten. ‘Simplify, then add lightness, simplify, then add lightness, simplify…’ En dat dan vijfhonderd keer met krijt op een schoolbord.

Autovisie test de leukste tweedehands auto’s

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.