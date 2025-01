Deel dit: Share App Mail Tweet

Mens, durf te leven! Kies een Range Rover of Volvo XC90 V8 als occasion

‘Je leeft maar heel kort, maar één enkele keer.’ De eerste zin van Mens, durf te leven klinkt bijna als een vermaning. Neem risico’s! Waag de sprong! Of, zoals wij het nu interpreteren, ga voor een Range Rover of Volvo XC90 V8 als occasion.

De L322-generatie van de Range Rover is mooi opgedroogd, met een hoekige, bijkans minimalistische rechttoe-rechtaan-koets, die eigenlijk alleen met zijn Lexus-stijl achterlichten verraadt dat-ie rond de eeuwwisseling is ontworpen.

Fluisterstille occasion met BMW-V8

Zijn carrosserie oogt een beetje uit verhouding, met een topzwaar dak en enorme ruiten. Die laatste hebben een voor- en nadeel. Het overzicht vanaf de bestuurdersstoel is fantastisch, onder meer door de relatief dunne raamstijlen, maar aan boord zit je wel in de etalage.

De Range Rover is fluisterstil en glijdt op zijn luchtvering door het landschap als een zeiljacht door de doldrums, de intertropische convergentiezone, waar het zeewater vaak zo glad is als een biljartlaken.

De 286 pk sterke BMW-achtcilinder van de Range Rover heeft op zich geen moeite met zijn volgevreten gewicht van 2.435 kilo, maar moet er af en toe wel stevig aan trekken. Hij zet dan een bedeesde keel op en vult de cabine met een romige roffel.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De 4.4 V8 is snel genoeg, met een 0-100 km/h-tijd van 9,2 seconden, maar hij maakt vooral indruk met zijn souplesse. Al betaal je aan de pomp een hoge prijs voor de kilometers die ongemerkt voorbijvliegen. Zijn weelderige interieur doet verwoede pogingen om je het NEDC-verbruik van 1 op 6 te laten vergeten en slaagt daar bijna in.

Volvo voor de eeuwigheid gebouwd

Als we overstappen in de Volvo, is eigenlijk de enige dissonant aan boord het kleine multimediadisplay. Het komt tergend langzaam onder de voorruit omhoog en heeft de schermresolutie van een Nokia 3210.

Het Volvo-dashboard is anders opgezet dan dat van de Range Rover en vouwt zich meer om de persoon achter het stuur heen, met een schuin oplopende middenconsole, waarop de knoppen keurig onder handbereik liggen.

Erg levendig oogt het allemaal niet, zeker niet in vergelijking met de Range Rover. De XC90 doet strak en zakelijk aan, als de receptie van een accountantskantoor, terwijl we in de gezellige L322 soms vermoeden dat er ergens een haardvuurtje knispert.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Een kniesoor die erop let, want de Volvo heeft andere sterke punten. Hij lijkt voor de eeuwigheid te zijn gebouwd, met stevige interieurmaterialen en een afwerking die nét niet kan wedijveren met die van Audi’s en BMW’s uit dezelfde periode.

Zweedse occasion met nóg meer pk’s

Mogen we de twee tegenover elkaar zetten? Want de Range Rover is toch echt een maatschappelijke stand hoger geboren dan de XC90. Dat klopt, maar als V8 Executive legt de Volvo zijn concurrent het vuur na aan de schenen.

Zijn compacte, verrassend ruig klinkende achtcilinder van Yamaha is dwars ingebouwd en biedt meer vermogen dan de BMW-unit van de L322: 315 pk. Dat de Volvo niet alleen krachtiger is, maar ook 300 kilo lichter dan de Range Rover, merk je op de sprint naar 100 km/h, die aanmerkelijk vlotter aanvoelt en het op de stopwatch ook is.

Door zijn conventionele vering heeft het rijcomfort van de XC90 een stugger randje, maar daar staat tegenover dat hij zijn bestuurder meer bij het rijden betrekt. Zo geeft zijn stuurwiel in niet mis te verstane bewoordingen door wat de voorwielen doen, terwijl zo’n connectie in de L322 alleen maar vaag wordt gesuggereerd.