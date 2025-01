Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop deze betaalbare klassieker! Dan heb je een halve Audi Quattro

Rijd begin februari met je pinpas in de aanslag naar Retromobile in Parijs! Want daar wordt een betaalbare klassieker geveild, die een vleugje Audi Quattro in zich draagt.

Dit is een Volkswagen Type 183 Iltis uit 1980. Het model werd in 1978 geïntroduceerd als vervanger van de DKW Munga en de Volkswagen Type 181 bij het Duitse leger. Tussen 1978 en 1988 zijn er bijna 10.000 gebouwd.

Voorloper Audi Quattro

De Volkswagen Iltis (de naam betekent ‘bunzing’ in het Duits) werd ontwikkeld door Audi en heeft een 4WD-systeem dat deels gebaseerd is op dat van de Audi 100. Voor de aandrijving van de terreinwagen zorgt een 1,7-liter Volkswagen-motor met 75 pk.

Won Parijs-Dakar Rally

Dat de Iltis zijn mannetje stond in het terrein bewees hij in 1980, toen een door Audi-geprepareerd exemplaar de Parijs-Dakar Rally won. In hetzelfde jaar debuteerde de Audi Quattro, waarvan de Quattro-vierwielaandrijving op het systeem van de Iltis is gebaseerd.

Geveild tijdens Retromobile

Tijdens Retromobile in Parijs veilt Bonhams een exemplaar met een Spaans kenteken. De verwachte opbrengst ligt tussen de 15.000 en 25.000 euro. Vind je dat te veel? Weet dan dat er online diverse te koop staan, beginnend bij 6.250 euro. Voor dat geld heb je geen Audi Quattro…