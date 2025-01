Deel dit: Share App Mail Tweet

Franse luxe voor een habbekrats: Citroën C6 vs. Renault Vel Satis

Twee decennia terug bestond er in de designwereld nog durf. Aanschouw deze Citroën C6 en Renault Vel Satis. Ze lijken in niets op de gevestigde orde in de limousineklasse van toen.

Wie de Franse autohistorie een beetje kent, weet dat de Fransen al veel vaker bijzondere auto’s hebben gecreëerd. Van uitzonderlijk geniale eenvoud was natuurlijk de 2CV, die wij heel Nederlands nuchter, maar ook zeker liefkozend Eend noemden. Het was één van de grote voorbeelden aan de basis van het autospectrum die aantoonden dat Fransen meer dan stijlvolle levensgenieters waren; het waren zeker ook innovators.

Citroën C6 vs. Renault Vel Satis met V6

We kunnen nog uren doorgaan met een opsomming van Franse automobiele meesterwerken. Maar dit is een occasionreportage met auto’s die juist wel bereikbaar zijn, terwijl we het toch over de toppers in hun programma hebben. Zowel de Citroën C6 als de Renault Vel Satis maken hier hun opwachting met een V6, want die topmotoren passen deze limousines het best.

Ze doen het meeste recht aan hun missie; zowel de Citroën C6 als de Renault Vel Satis zijn namelijk gemaakt om maximaal te behagen. Het waren auto’s die moesten demonstreren dat Fransen ook de adel en captains of industry konden verleiden. Maar dat waren vaak erebaantjes, waar staatshoofden en passant hun nationale auto-industrie promootten.

De echte uitdaging en grotere aantallen zat vele klassen lager, want ze moesten de directeurtjes en top-salesmannen zien te overtuigen. Maar helaas kon je aan hun saaie zakenpak vaak al zien dat ze conservatief met de calculator kozen.

Ze lustten liever een biefstuk dan een kunstzinnig gerechtje van een sterrenchef. Dat had Renault ook kunnen weten, want vele voorgangers, met als laatste voorbeeld de Safrane, hadden onvoldoende succes geboekt. De Renault Vel Satis was een alles-of-niets-poging.

Moderne functies in de Renault Vel Statis

Als we de Renault Vel Satis bevrijden, is hij ons dankbaar. Voordat we zelf in actie hoeven te komen, erkent de limousine ons als zijn patron met de keyless-entry Renault Card en heet ons welkom in zijn comfortabele interieur. Die kaart moet je vervolgens in de sleuf in de middenconsole stoppen en dan kun je starten met een heuse startknop.

De 3,5-liter V6 van Nissan loopt onmiddellijk stil, geruisloos en volledig trillingsvrij. De automaat heeft iets langer bedenktijd nodig en schakelt dan met een schok in D, maar daarna is een teentje gas voldoende om soepel weg te zoeven. De stoelen zitten zeer comfortabel, zijn uiterst royaal van formaat en ook zachter dan gemiddeld. Zelfs na dik 170.000 kilometer.

De Citroën C6 is een vliegend tapijt

Op de achterbank van de Citroën C6 voel je je al evenzeer een staatshoofd: ook hier heel veel beenruimte en comfort. Met als grote bonus nog eens dat vliegende-tapijtgevoel dankzij het ongeëvenaarde hydropneumatische veersysteem met de kenmerkende veerbollen. Dat systeem strijkt alle kuilen voor je glad en je hebt niet door hoe hard het onderstel voor je werkt. Hetzelfde geldt voor de veel te sterk bekrachtigde besturing: jij stuurt in de richting waar je heen wilt, de auto voert dat stilzwijgend voor je uit.

De Citroën C6 acteert discreet als een getrainde beveiliger, die heeft geleerd dat je een commando gewoon moet uitvoeren en de baas niet moet vermoeien met feedback. Met die mentaliteit kunnen we prima leven. Sportief willen doen in dit soort auto’s is net zo dom als in een smoking naar de sportschool gaan.

De zescilinder, die een halve liter minder slagvolume heeft dan de Renault Vel Satis V6, laat wel merken dat hij iets harder moet werken als je meer dan cruisetempo van hem vraagt. Hij schreeuwt nooit, maar verheft zijn stem wel iets. De Citroën C6 lijkt meer kans te maken op de klassiekerstatus, want nu al is het aantal liefhebbers en specialisten groter dan bij de Vel Satis. Ook als youngtimers delven zowel de Renault als Citroën opnieuw het onderspit tegen de Duitsers.

De duurzaamheid en betrouwbaarheid van de BMW’s en Mercedessen bieden ondernemers meer gemoedsrust. Feitelijk wordt de grote Renault vooral nog steeds gestraft voor zijn opstandige vormgeving. Want hoe heldhaftig die ook is, klassiekerliefhebbers en youngtimerrijders lijken eveneens meer aan te slaan op conservatief design. Bij grote Citroëns zit er meer consistentie in de bloedlijn.