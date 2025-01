Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford Focus RS koop je nu voor het geld van een Polo

Soms zijn occasions veel betaalbaarder dan je wellicht denkt. Zo kan je nu een moderne Ford Focus RS kopen voor het geld van een nieuwe Volkswagen Polo.

Alhoewel, een Polo met wat opties of een automaat. Je kan de instap-VW vanaf zo’n 27 mille krijgen. Voor een versie met automaat ben je minimaal 31 mille kwijt.

Ford Focus RS voor het geld van een Polo

Een Ford Focus RS van de laatste generatie koop je in Nederland nu vanaf 29.950 euro. Dat exemplaar komt uit 2016 en heeft iets meer dan 100.000 kilometer op de teller staan. Tussen de 33.000 en 38.000 euro is er nog veel meer aanbod. En ook dan krijg je veel auto voor je geld!

De derde generatie Ford Focus RS heeft geen vijfcilinder meer, maar een 2,3-liter vierpitter. Deze is goed voor 350 pk en 440 Nm (470 Nm in overboost) en stuurt zijn vermogen middels een handgeschakelde zesbak naar een vierwielaandrijfsysteem.

Dat vierwielaandrijfsysteem is anders dan bij veel concurrenten uit zijn tijd. Door geen gebruik te maken van een Haldex-koppeling, maar een twee-platenkoppelingen op de achteras kan 70 procent van het vermogen naar één achterwiel gestuurd worden. Wat dit doet voor de rijervaring laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video zien.

Met flat shiften, launch control en een speels weggedrag is het een heerlijke stuurmansauto, die ook nog eens dagelijks bruikbaar is. Want met zijn adaptieve dempers kan je er ook relatief comfortabel mee rijden.

Nieuwprijs

Een Ford Focus RS kocht je in 2016 voor zo’n 55.000 euro. Nu zijn ze dus al voor veel minder te krijgen. Let wel, als we ‘m in kosten vergelijken met een Polo, dan is de Focus logischerwijs veel duurder in het onderhoud, de verzekering, wegenbelasting en benzine. Maar die extra kosten zijn het voor de liefhebber helemaal waard.

Hier moet je op letten bij aanschaf van de occasion

Voor je gaat kijken bij een derde generatie Ford Focus RS is het belangrijk dat je de mogelijke problemen van de occasion doorneemt. Er zijn namelijk wat zaken die vervangen of gemodificeerd moeten zijn bij sommige bouwjaren. Zo was een poreuze koelslang in de beginjaren soms de oorzaak van cilinderkop- en motorschade. Dit alles lees je in onze koopwijzer.

