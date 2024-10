Deel dit: Share App Mail Tweet

Geef acht! Welke occasion nemen we: de BMW 645Ci of Jaguar XK8?

Bij het zien van een BMW 645Ci of Jaguar XK8 springen we in de houding. We salueren hun ouderwets overdadige achtcilinders en hun gracieus geraffineerde lijnen. Want je leest het goed, ook de controversieel gestileerde 6-Serie E63 vinden we een prachtige occasion.

De Jaguar XK is een archetype. Het antwoord van kunstmatige intelligentie op de vraag: hoe zag na de eeuwwisseling een gemiddelde Britse sportwagen eruit? Hij lijkt te zijn geschetst door een commissie van ‘zwarte coltruien’, die op straffe van salariskorting niet van de gulden snede mocht afwijken.

BMW-occasion met controversiële lijnen

Adrian van Hooydonk kun je dat niet verwijten. Hij schudde meer dan vijfentwintig jaar geleden de avantgardistische BMW Z9 uit zijn mouw, die hij vervolgens transformeerde tot de 6-serie van de E63-generatie (de cabrio wordt aangeduid als E64).

Opvallend genoeg zijn de controversiële lijnen van de 6-serie met ‘Bangle Butt’ fraai oud geworden. Als we nu op de weg een E63 tegenkomen, kunnen we onze ogen er niet vanaf houden. In de juiste specificatie – lees: standaard, zonder after-marketwielen en spoilers – is de langgerekte occasion de belichaming van stijlvolle zakelijkheid.

Achtcilinder klinkt boos en agressief

Minder ingetogen is het geluid wat uit zijn standaarduitlaat komt. De 645Ci klinkt agressief en boos, alsof-ie met terugwerkende kracht alle journalisten die zijn uiterlijk weghoonden over tafel wil trekken om ze klappen te geven.

Want stoten uitdelen, dat kan de BMW. Zijn beresterke V8 stuurt 333 pk en 450 Nm naar de aangedreven wielen en schept er genoegen in om inzittenden in 5,8 seconden van stilstand naar een bult op hun achterhoofd te katapulteren. Een sportwagen is de 6-serie niet, maar hij doet er een overtuigende imitatie van.

iDrive was in 2003 al traag en onduidelijk

In het aangename interieur kunnen we niet om de olifant in de kamer heen, die onder zijn centrale afdakje tevergeefs probeert om niet op te vallen: het iDrive-systeem. In latere BMW’s zou het uitgroeien tot een schoolvoorbeeld van gebruiksgemak, maar dit is de eerste generatie. Die was in 2003 al traag en niet te doorgronden.

Interieur van de Jaguar is krap

Het interieur van de Jaguar wordt eveneens gedateerd door een display met Atari 2600-graphics, maar heeft als bijkomend nadeel dat zijn dashboardontwerp net zo spannend is als de reputatie van Keir Starmer.

De XK voelt krap aan, omdat-ie dat ook is. De bestuurdersstoel staat veel te hoog, waardoor een bestuurder van 1,90 meter met de kruin tegen het plafond zit geklemd. Op de gebruikte materialen hebben we niks aan te merken. Die staan op de premiumladder nét onder die van de BMW.

Verkeerde occasion gekozen?

De geluidsbeleving in de Jaguar is daarentegen een stuk intenser, wat mede komt door het feit dat onze occasion is uitgerust met een andere uitlaat. Hij bromt, hij brult en hij snauwt, als een kat die zich groter en gevaarlijker probeert voor te doen dan hij is.

Want we hebben de ‘verkeerde’ XK gekozen voor deze occasionreportage; de instapper met 3,5-liter achtcilinder en 258 pk, die alleen op een aantal markten beschikbaar was, waaronder de Nederlandse. Toch hebben de meeste XK’s op gaspedaal.nl en andere occasionsites een 4.2 aan boord met 300 pk.